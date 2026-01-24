Đokovića saznao rivala u osmini finala pa poručio: "Mogu sve da pobedim kad imam dobar dan"

Sportske.net pre 1 sat
Đokovića saznao rivala u osmini finala pa poručio: "Mogu sve da pobedim kad imam dobar dan"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pojavio se prilično raspoložen na konferenciji za medije posle plasman u osminu finala gde će igrati protiv Jakuba Menšika, koji je posle velike borbe nadigrao Itana Kvina, slaveći rezultatom 3:0.

Sa osmehom na licu i karakterističnom energijom, Đoković je rekao da se dobro oseća u Melburnu te da u takvom raspoloženju može svakog da pobedi. "Dobro se osećam, dobro je što sam dobio u tri seta. Bio je težak treći set, igrao je dobro, agresivno, odličan test za mene. Drago mi je što sam završio u tri seta, pogotovo to što sam završio treći, značilo mi je na mentalnom planu. Ako pričamo o godinama, mislim da na dobar dan i kada se dobro osećam, mogu da igram sa
