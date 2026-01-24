Monako prekinuo seriju poraza, ali...

Monako prekinuo seriju poraza, ali...

Još nije kraj velike rezultatske krize Monaka, iako su ''kneževi'' večereas uspeli da prekinu seriju od četiri uzastopna poraza.

Monako je u okviru 19. kola francuske Lige 1 remizirao protiv domaćeg Avra, meč je završen bez golova - 0:0. Ovo je treći remi ''kneževa'' u sezoni i sada ima 24 boda na desetom mestu, a Avr je ekipa sa najviše remija od početka sezone u Ligi 1, ima ih čak osam. Sam rezultat uglavnom dobro ilustruje ono što se dešavalo na terenu, gde je bilo vrlo malo šansi na obe strane. Uostalom, odnos šuteva u okvir gola 0:2 dovoljno govori o sadržaju u ovom meču.
Stanković je klasa: Dva gola u pobedi nad Varegemom

Sport klub pre 1 sat
Kakva forma! Stanković nastavio niz u ludom meču sa sedam golova, pogodio i Jović!

Sputnik pre 1 sat
Dominacija Aleksandra Stankovića!

B92 pre 1 sat
Iraola je doktor, a Liverpulova "trešnjica" je gorka - Bornmut u 95. srušio šampiona!

Sportske.net pre 2 sata
Stanoje izdržao 30 sekundi da ne primi gol, težak put ka opstanku: Šampion preslišao Karagumruk!

Hot sport pre 2 sata
Konačno Sevilja - Bilbao pao na "Pishuanu"!

Sportske.net pre 2 sata
Preokret Sevilje za prekid crne serije, Gudelja koštao VAR

Sport klub pre 2 sata
Monako Francuska

Slovenac Prevc ubedljivo do zlata u Oberstdorfu

Rukometaši Nemačke pobedili Norvešku na EP

Rukometaši Danske pobedili Španiju na EP

Specijalna nagrada za Damira Mikeca na „H end N kupu“ – pištolj za vrhunski rezultat

Filipče: Dobili smo vladu potčinjenu, ucenjenu i kupljenu kešom i projektima Vučića i Orbana

