Monako prekinuo seriju poraza, ali...

Još nije kraj velike rezultatske krize Monaka, iako su ''kneževi'' večereas uspeli da prekinu seriju od četiri uzastopna poraza.

Monako je u okviru 19. kola francuske Lige 1 remizirao protiv domaćeg Avra, meč je završen bez golova - 0:0. Ovo je treći remi ''kneževa'' u sezoni i sada ima 24 boda na desetom mestu, a Avr je ekipa sa najviše remija od početka sezone u Ligi 1, ima ih čak osam. Sam rezultat uglavnom dobro ilustruje ono što se dešavalo na terenu, gde je bilo vrlo malo šansi na obe strane. Uostalom, odnos šuteva u okvir gola 0:2 dovoljno govori o sadržaju u ovom meču.