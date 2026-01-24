Vlasnik Hapoela: "Hteo sam Penjaroju, ali nije došao zbog žene! Poraz? Ako je od Srba, u redu..."

Predsednik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj izjavio je da je trener Partizana Đoan Penjaroja bio prvi kandidat za klupu izraelskog kluba, pre nego što je angažovan Dimitris Itudis.

Posle poraza Hapoela od Partizana u Minhenu nakon veličanstvenog preokreta “crno-belih” u produžecima, Janaj je u razgovoru za Arenu sport otkrio detalje pregovora sa španskim stručnjakom. “Penjaroja je bio jedan od kandidata koje smo imali da zameni Danija Franka. Bio je spreman da prihvati ponudu, ali njegova žena nije htela da dođe u Izrael za vreme rata, tako da smo se onda odlučili za Itudisa. Pričao sam sa Penjarojom posle meča i mislim da je ovo bila odlična
