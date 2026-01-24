Partizan obezbedio važan potpis za budućnost: Nikola Đurović ostaje veran crno-belima!

Košarkaški klub Partizan u perspektivi je obezbedio još jedan veoma vredan potpis.

Jedan od najtalentovanijih srpskih košarkaša, koji ujedno i igra sa mlađim kategorijama crno-belih, Nikola Đurović potpisao je profesionalni ugovor sa klubom. Ta informacija potvrđena je Telegrafu, a momak koji je rođen 2009. godine već neko vreme oduševljava javnost svojim sjajnim partijama u mlađim kategorijama Partizana. Sa Partizanom u Juniorskoj ligi Srbije prosečno beleži 14,1 poen po meču ove sezone uz 6,0 skokova i 1,1 asistenciju. Interesantno je da je