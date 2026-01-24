Partizan obezbedio važan potpis za budućnost: Nikola Đurović ostaje veran crno-belima!

Partizan obezbedio važan potpis za budućnost: Nikola Đurović ostaje veran crno-belima!

Košarkaški klub Partizan u perspektivi je obezbedio još jedan veoma vredan potpis.

Jedan od najtalentovanijih srpskih košarkaša, koji ujedno i igra sa mlađim kategorijama crno-belih, Nikola Đurović potpisao je profesionalni ugovor sa klubom. Ta informacija potvrđena je Telegrafu, a momak koji je rođen 2009. godine već neko vreme oduševljava javnost svojim sjajnim partijama u mlađim kategorijama Partizana. Sa Partizanom u Juniorskoj ligi Srbije prosečno beleži 14,1 poen po meču ove sezone uz 6,0 skokova i 1,1 asistenciju. Interesantno je da je
Koliko je Partizanova sezona zapravo čudna (na loš način)

Vanji stižu poruke podrške, oglašavaju se evroligaški klubovi, sadašnji i nekadašnji asovi!

Baskonija nije zaboravila Vanju Marinkovića: Stigla poruka iz Španije za kapitena Partizana

Partizanovog kapitena čeka duža pauza

Bio je sportski direktor Crvene zvezde, sada se oglasio zbog Arijana Lakića i savršene utakmice protiv Hapoela

Baskonija se oglasila zbog povrede kapitena crno-belih: Poslali snažnu poruku svom nekadašnjem igraču!

„Penjaroja je bio i naš kandidat, Željkova era je završena“: Vlasnik Hapoela bez dlake na jeziku o Partizanu!

Rukometaši Danske pobedili Španiju na EP

Specijalna nagrada za Damira Mikeca na „H end N kupu“ – pištolj za vrhunski rezultat

Filipče: Dobili smo vladu potčinjenu, ucenjenu i kupljenu kešom i projektima Vučića i Orbana

Nastavlja se fenomenalna forma Stankovića: Dva gola za zlata vrednu pobedu Briža u Župileru!

Bivši reprezentativac Srbije potpisao za beogradskog drugoligaša: Nezapamćen transfer u srpskom fudbalu

