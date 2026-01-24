Denver bez cele petorke šokirao Janisa i Milvoki

Sputnik pre 2 sata
Denver bez cele petorke šokirao Janisa i Milvoki

Košarkaši Denvera nastavljaju da čine čuda u NBA ligi. Bez Nikole Jokića, bez Džamala Mareja, bez kompletne prve petorke uspeli su da šokiraju Milvoki Baske predvođene Janisom Adetokumbom – 102:100.

Uvodna deonica protekla je u rezultatskom egalu – 21:21, da bi Nagetsi do odlaska na veliki odmor stigli do prednosti 48:42. Ključna je bila treća četvrtina u kojoj se tim iz Kolorada desetkovan povredama „odlepio“ na dvocifrenu prednost – 78:63. Ne samo što nije bilo Nikole Jokića, Džamala Mareja, Kristijana Brauna i Kema Džonsona, već Dejvid Adelman u ovom meču nije računao ni na još neke startere. Nisu bili tu Marej, Pejton Votson i Jonas Valančunas. Od
