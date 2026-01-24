Janis Adetokumbo van terena od četiri do šest nedelja zbog povrede lista

Radio sto plus
Janis Adetokumbo van terena od četiri do šest nedelja zbog povrede lista
Adetokumbo je tu informaciju saopštio novinarima nakon poraza od Denvera (100:102), u kom je zabeležio 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija, a poznati insajder NBA lige, novinar I-Es-Pi-Ena Šams Čaranija preneo je da će magnetna rezonanca biti obavljena danas. Grčki krilni centar ove sezone u proseku beleži 28 poena, 10 skokova i 5,6 asistencija za ekipu Milvokija, koja se nakon svog petog poraza u poslednjih šest utakmica nalazi na 11. mestu na tabeli Istočne
