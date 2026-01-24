Novak saznao rivala i otkrio šta bi rekao mlađem sebi /video/

Gde je Novak Đoković tu je vrhunski tenis, a kasnije i zabava zagarantovana. Tako je bilo i posle istorijske 400. pobede na grend slemovima posle rušenja Holanđanina Van de Zandšulpa u tri seta. Srpski sa poručio je da bi mlađem sebi rekao: „Smiri se, kretenu“.

Nasmejao je propisno novinare i navijače Novak Đoković, spontanošću i iskrenošću posle izborenog plasmana u osminu finala Australijan opena. Na pitanje šta bi posavetovao i poručio mlađeg sebi, Đoković je kao iz topa odgovorio: „Smiri se, kretenu“. Posle toga je Đoković uozbiljio priču i ton. Ali je nekim novim generacijama jasno „otvorio oči“, poručivši im šta je ključ na putu ka uspehu. „Previše sam nervozan na terenu. Previše tenzije u pojedinim trenucima.