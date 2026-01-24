Novak saznao rivala i otkrio šta bi rekao mlađem sebi /video/

Sputnik pre 1 sat
Novak saznao rivala i otkrio šta bi rekao mlađem sebi /video/

Gde je Novak Đoković tu je vrhunski tenis, a kasnije i zabava zagarantovana. Tako je bilo i posle istorijske 400. pobede na grend slemovima posle rušenja Holanđanina Van de Zandšulpa u tri seta. Srpski sa poručio je da bi mlađem sebi rekao: „Smiri se, kretenu“.

Nasmejao je propisno novinare i navijače Novak Đoković, spontanošću i iskrenošću posle izborenog plasmana u osminu finala Australijan opena. Na pitanje šta bi posavetovao i poručio mlađeg sebi, Đoković je kao iz topa odgovorio: „Smiri se, kretenu“. Posle toga je Đoković uozbiljio priču i ton. Ali je nekim novim generacijama jasno „otvorio oči“, poručivši im šta je ključ na putu ka uspehu. „Previše sam nervozan na terenu. Previše tenzije u pojedinim trenucima.
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Kasper Rud preko Čilića do osmine finala Australijan opena

Kasper Rud preko Čilića do osmine finala Australijan opena

Sportske.net pre 17 minuta
Ovo je Novakov sledeći rival: Skor izjednačen, Čeh prepreka ka četvrtfinalu Australijan opena

Ovo je Novakov sledeći rival: Skor izjednačen, Čeh prepreka ka četvrtfinalu Australijan opena

Dnevnik pre 7 minuta
AO - Ribakina lako sa Čehinjom do osmine finala

AO - Ribakina lako sa Čehinjom do osmine finala

Sportske.net pre 7 minuta
Dok je Vavrinka pio pivo s direktorom AO, na tribinama je jedna devojka plakala kao kiša zbog njega

Dok je Vavrinka pio pivo s direktorom AO, na tribinama je jedna devojka plakala kao kiša zbog njega

Telegraf pre 37 minuta
Đoković se izvinio skupljačici loptica posle incidenta! Novak priznao grešku zbog koje su mogli da ga diskvalifikuju…

Đoković se izvinio skupljačici loptica posle incidenta! Novak priznao grešku zbog koje su mogli da ga diskvalifikuju: Nepotrebno, imao sam sreće...

Kurir pre 1 sat
„Imao je sreće, veoma mnogo sreće…“: Nekada prva na svetu prokomentarisala Novakov potez koji ga je mogao mnogo koštati…

„Imao je sreće, veoma mnogo sreće…“: Nekada prva na svetu prokomentarisala Novakov potez koji ga je mogao mnogo koštati

Danas pre 1 sat
Novak Đoković posle 400. grend slem pobede: Mogu da igram sa svima i da pobedim na AO

Novak Đoković posle 400. grend slem pobede: Mogu da igram sa svima i da pobedim na AO

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisAustralian Opensport

Društvo, najnovije vesti »

Upozorenja na ledenu kišu, poledicu i olujni vetar u Srbiji tokom vikenda

Upozorenja na ledenu kišu, poledicu i olujni vetar u Srbiji tokom vikenda

Naslovi.ai pre 53 minuta
Više od 62.000 ukrajinskih vojnika obučeno u Velikoj Britaniji od 2022. godine

Više od 62.000 ukrajinskih vojnika obučeno u Velikoj Britaniji od 2022. godine

Beta pre 7 minuta
UNS pita RTS o fakultetskoj diplomi Manje Grčić, kandidatkinje za direktorku RTS

UNS pita RTS o fakultetskoj diplomi Manje Grčić, kandidatkinje za direktorku RTS

Beta pre 37 minuta
Više od 62.000 ukrajinskih vojnika obučeno u Velikoj Britaniji od 2022. godine

Više od 62.000 ukrajinskih vojnika obučeno u Velikoj Britaniji od 2022. godine

Serbian News Media pre 7 minuta
Profesorka Jelena Kleut: Nemam potvrdu da je Filozofski fakultet poslao urgenciju Upravnom sudu

Profesorka Jelena Kleut: Nemam potvrdu da je Filozofski fakultet poslao urgenciju Upravnom sudu

Nova pre 32 minuta