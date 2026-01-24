Svi mečevi na Australijan Openu prekinuti, a nije zbog kiše: Mlado pravilo stupilo na snagu!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Svi mečevi na Australijan Openu prekinuti, a nije zbog kiše: Mlado pravilo stupilo na snagu!

Svi mečevi današnji na Australijan Openu su prekinuti.

Ovo se i najavljivalo još juče, jer su uslovi za igru zbog nesnosne vrućine skoro nemogući. Trenutna temperatura u Melburnu je 39 stepeni celzijusa, što je momentalno aktivirao pravilo vrućine i svi susreti su prekinuti. Kako stvari stoje, svi mečevi koji se igraju na manjim terenima su suspendovani do daljnjeg, dok će okršaji koji se igraju na većim stadionima sačekati da se zatvori krov. To znači da će tenis, sa pauzom od 10 minuta, biti nastavljen na Rod
