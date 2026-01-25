Dončićev istorijski meč

Slovenac Luka Dončić noćas je ušao u istoriju NBA lige kao najmlađi košarkaš koji je ubacio 1.500 trojki.

Dončić je predvodio Lejkerse do pobede na gostovanju svom bivšem klubu Dalasu rezultatom 116:110, a osim po drugom povratku "kući" od odlaska iz Teksasa, Luka će meč pamtiti i po važnom ostvarenju. Sa ubačene tri trojke stigao je do brojke od 1.500 ubačenih šuteva van linije 7,24 metara. Dončić je ponovo bio posebno inspirisan protiv bivšeg kluba, koji ga se, podsetimo, rešio jer je bio "predebeo i nespreman" - ubacio je 33 poena, podelio 11 asistencija i uhvatio