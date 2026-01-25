Dončićev istorijski meč

Dončićev istorijski meč

Slovenac Luka Dončić noćas je ušao u istoriju NBA lige kao najmlađi košarkaš koji je ubacio 1.500 trojki.

Dončić je predvodio Lejkerse do pobede na gostovanju svom bivšem klubu Dalasu rezultatom 116:110, a osim po drugom povratku "kući" od odlaska iz Teksasa, Luka će meč pamtiti i po važnom ostvarenju. Sa ubačene tri trojke stigao je do brojke od 1.500 ubačenih šuteva van linije 7,24 metara. Dončić je ponovo bio posebno inspirisan protiv bivšeg kluba, koji ga se, podsetimo, rešio jer je bio "predebeo i nespreman" - ubacio je 33 poena, podelio 11 asistencija i uhvatio
Drugi najbolji učinak sezone: Jović ubacio 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute

Noć srpskih košarkaša u NBA ligi

"Kako si, brate?": Šekil O'Nil nije naučio slovenački, ali srpski je u modi u NBA

Šek šokirao Luku! Dončić se uključio u program uživo, pa ostao zatečen: Nije verovao da je O'Nil ovo izgovorio! Pogledajte…

Luka ne prašta Dalasu, odlični Jović opet, Nurkić u "Džoker" modu!

Balkansko veče u NBA: Jović eksplodirao, treći vezani tripl-dabl Nurkića i raspucani Dončić!

Majami pobedio Jutu uz 23 poena Jovića, Čikago povukao dres Derika Rouza

