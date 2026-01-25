Luna Vujović uspešna na startu juniorskog AO

Luna Vujović uspešna na startu juniorskog AO

Srpska teniserka Luna Vujović plasirala se u drugo kolo juniorskog Australijan opena.

Ona je rutinski sa 6:2, 6:2 pobedila Ivu Marinković, švedsku igračicu poreklom sa ovih prostora. Oba seta završila je sa po dva brejka viška, te pobedu uopšte nije dovodila u pitanje. Luna će u narednom kolu igrati sa boljom iz duela Po – Zoldakova. Vujovićeva je postavljena za 12. nositeljku, a već uveliko igra i seniorske turnire sa svojih 16 godina. U glavnom žrebu nalazi se još jedna naša predstavnica, Anastasija Cvetković, koju nešto kasnije očekuje susret
