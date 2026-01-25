Muškarac pretukao prolaznika na ulici da bi mu oteo telefon Užas u Knjaževcu: spasili ga prolaznici

Osumnjičeni je uhapšen ubrzo nakon događaja Knjaževačka policija uhapsila je osumnjičenog S.

D. (31) zbog dva krivična dela Knjaževačka policija uhapsila je meštanina S. D. (31) zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela, razbojništvo u pokušaju i tešku krađu na naročito drzak način. - Osumnjičenog smo uhapsili vrlo brzo nakon što je počinio drugo krivično delo. S.D. je najpre ušao u jednu kockarnicu u širem centru Knjaževca u kojoj je bilo puno ljudi. Pred svima, prišao je šanku, odgurnuo osoblje, otvorio kasu i pokupio sav novac. Nakon toga je izašao.
Knjaževac

