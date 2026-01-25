Naša pevačica se zbog ljubavi preselila u Hrvatsku Biznismenu rodila dvoje dece, sada podelila neodoljiv prizor iz porodičnog doma (foto)

Blic pre 3 sata
Naša pevačica se zbog ljubavi preselila u Hrvatsku Biznismenu rodila dvoje dece
Na društvenim mrežama podelila je fotografiju sa ćerkom u porodičnom domu, izazvavši veliko oduševljenje pratilaca Podelila je iskustva svog drugog carskog reza, naglašavajući emocionalnu i fizičku snagu koju je prolazila tokom tog perioda Pevačica Andrijana Radonjić porodila se u septembru i na svet donela ćerku kojoj je dala ime Ljubica. Ona je sada podelila fotografiju iz porodičnog doma pokazujući kako provodi vreme sa porodicom, a prizorom je sve iznenadila.
