Taki se hitno oglasio nakon Asminovih pretnji, Majin otac prozvao Durdžića: "On je odlepio, osuđen je na nju"

Blic pre 3 sata
Asmin Durdžić izrazio je nezadovoljstvo Majinim ponašanjem, najavljujući dublje sukobe.

Radomir Taki Marinković, Majin otac, siguran je da njih dvoje samo 'igraju rijaliti'. Danas se u ''Eliti 9'' dogodila drama kada je Maja Marinković prošetala kućom Odabranih u tangama, što je jako razbesnelo Asmina Durdžića. On je ogovarao Maju sa Anitom i Lukom Vujovićem, te rekao da Maji sprema haos od ponedeljka, a sad se tim povodom oglasio i njen otac Radomir Taki Marinković. - Kako pokvarena riba. Samo da me prođe zub i krenuću da je ponižavam za stolom da ne
