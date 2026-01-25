"Veoma smo blizu sastanka Putina i Zelenskog" Susret u Abu Dabiju ključni korak: Uskoro bi moglo da dođe do nečeg što nije viđeno godinama

Blic pre 1 sat
"Veoma smo blizu sastanka Putina i Zelenskog" Susret u Abu Dabiju ključni korak: Uskoro bi moglo da dođe do nečeg što nije…

Sledeća runda će se održati u nedelju, 1. februara.

Trilateralni pregovori između SAD, Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju bili su "produktivni" Trilateralni razgovori u Abu Dabiju otvorili su put sastanku ruskog i ukrajinskog predsednika, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, u veoma bliskoj budućnosti, prenosi američki portal Aksios, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. - Sastanak u Abu Dabiju bio je ključni korak ka prelasku u sledeću fazu pregovora. Veoma smo blizu sastanka između Putina i Zelenskog -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Aksios: Razgovori u Abu Dabiju znatno približili sastanak Putina i Zelenskog

Aksios: Razgovori u Abu Dabiju znatno približili sastanak Putina i Zelenskog

Politika pre 27 minuta
Ovo je bila najteža tačka pregovora: Isplivali detalji sastanka u Abu Dabiju: Trajao tri i po sata, razgovori se nastavljaju…

Ovo je bila najteža tačka pregovora: Isplivali detalji sastanka u Abu Dabiju: Trajao tri i po sata, razgovori se nastavljaju ovog datuma

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusija

Svet, najnovije vesti »

Haos u Tirani ne prestaje: Demonstranti bacali Molotovljeve koktele na kancelariju Edija Rame, policija upotrebila vodene…

Haos u Tirani ne prestaje: Demonstranti bacali Molotovljeve koktele na kancelariju Edija Rame, policija upotrebila vodene topove i suzavac

Blic pre 2 minuta
„Pustite naše patriote ICE-a da rade svoj posao“: Tramp nakon što su federalni agenti ubili muškarca u Mineapolisu, na licu…

„Pustite naše patriote ICE-a da rade svoj posao“: Tramp nakon što su federalni agenti ubili muškarca u Mineapolisu, na licu mesta „haotično i opasno“ (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat
Iranci dobili upozorenje - Izrael traži priliku za napad? Šef diplomatije Turske otkrio šta je rekao u Teheranu

Iranci dobili upozorenje - Izrael traži priliku za napad? Šef diplomatije Turske otkrio šta je rekao u Teheranu

Kurir pre 51 minuta
Aksios: Razgovori u Abu Dabiju znatno približili sastanak Putina i Zelenskog

Aksios: Razgovori u Abu Dabiju znatno približili sastanak Putina i Zelenskog

Politika pre 27 minuta
Više hiljada ljudi na antivladinim protestima

Više hiljada ljudi na antivladinim protestima

Politika pre 7 minuta