Oko 12.000 letova otkazano širom SAD zbog snežne oluje

Danas pre 5 sati  |  Beta
Oko 12.000 letova otkazano širom SAD zbog snežne oluje

Oko 12.000 letova širom SAD, planiranih za vikend, otkazano je danas nakon što je velika snežna i ledena oluja napravila haos širom zemlje, preteći da izazove i prekide u snabdevanju električnom energijom.

Oko 140 miliona ljudi, ili više od 40 odsto stanovništva SAD, bilo je pod upozorenjem na zimsku oluju od Novog Meksika do Nove Engleske. Prognoza Nacionalne meteorološke službe upozorila je na široko rasprostranjene jake snežne padavine i ledeni pojas koji se proteže od istočnog Teksasa do Severne Karoline. Danas je u delovima jugoistočne Oklahome, istočnog Teksasa i delovima Luizijane prijavljeno 0,6 centimetara leda. Meteorolozi su rekli da će odmah posle te
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Više od 12.000 letova otkazano širom SAD zbog snežne oluje

Više od 12.000 letova otkazano širom SAD zbog snežne oluje

Politika pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Meksiko

Svet, najnovije vesti »

Haos u Tirani ne prestaje: Demonstranti bacali Molotovljeve koktele na kancelariju Edija Rame, policija upotrebila vodene…

Haos u Tirani ne prestaje: Demonstranti bacali Molotovljeve koktele na kancelariju Edija Rame, policija upotrebila vodene topove i suzavac

Blic pre 2 minuta
„Pustite naše patriote ICE-a da rade svoj posao“: Tramp nakon što su federalni agenti ubili muškarca u Mineapolisu, na licu…

„Pustite naše patriote ICE-a da rade svoj posao“: Tramp nakon što su federalni agenti ubili muškarca u Mineapolisu, na licu mesta „haotično i opasno“ (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat
Iranci dobili upozorenje - Izrael traži priliku za napad? Šef diplomatije Turske otkrio šta je rekao u Teheranu

Iranci dobili upozorenje - Izrael traži priliku za napad? Šef diplomatije Turske otkrio šta je rekao u Teheranu

Kurir pre 52 minuta
Aksios: Razgovori u Abu Dabiju znatno približili sastanak Putina i Zelenskog

Aksios: Razgovori u Abu Dabiju znatno približili sastanak Putina i Zelenskog

Politika pre 27 minuta
Više hiljada ljudi na antivladinim protestima

Više hiljada ljudi na antivladinim protestima

Politika pre 7 minuta