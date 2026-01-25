Torcida slagala policiju, pa napravila sačekušu za Delije: "Ovo je očigledan propust graničara"

Mondo pre 53 minuta  |  Mladen Šolak
Regionalni mediji sa velikom pažnjom pišu o tuču navijača Hajduka i Crvene zvezde iz Republike Srpske u Živinicama kod Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Portal " Istraga.ba" otkrio je da su pripadnici MUP Tuzlanskog kantona uhapsili "više pripadnika Torcide", a po nalogu Tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uhapšeni su J.K, I.B, T.K, M. K, I.V, M.J, P.V, P.V, svi iz Splita, R. K. iz Pule, A.B. iz Vinkovaca i D.P. iz Ploča i većini će biti predložen pritvor. Policija je prethodno privela 93 osobe. Policija je utvrdila da je na aerodrom sleteo avion sa navijačima FK Crvena zvezda i je izbila tuča čim su izašli iz kruga
