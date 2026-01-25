Selektor Srbije: Na dan utakmice sa Italijom sedmorica sa simptomima virusa, Jakšić povraćao na rasplivavanju

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Selektor Srbije: Na dan utakmice sa Italijom sedmorica sa simptomima virusa, Jakšić povraćao na rasplivavanju

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović otkrio je da je nacionalni tim imao zdravstvenih problema uoči meča sa Italijom u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu.

"Na dan utakmice sa Italijom sedmorica igrača kreću sa povraćanjem, dijarejom i temperaturom oko tri-četiri ujutru… Na jutarnjem treningu bilo je osam od 15 igrača. Samo nas četvorica iz stručnog štaba. U toku dana je i Milošu Ćuku pozlilo. Svi su igrali sa tim simptomima. Nikola Jakšić povraćao na rasplivavanju", rekao je Stevanović posle finala EP. On je otkrio da je posle meča sa Italijom bilo još teže. "Ćuk je imao temperaturu 40, dobio je i Dušan Mandić
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Zlato uprkos virusu: Selektor Stevanović o problemima vaterpolo reprezentacije uoči finala

Zlato uprkos virusu: Selektor Stevanović o problemima vaterpolo reprezentacije uoči finala

Insajder pre 15 minuta
„Najjači smo kada nam život zavisi od utakmice“

„Najjači smo kada nam život zavisi od utakmice“

Nova pre 11 minuta
Ranđelović: "Četvrti put sam na postolju, ali najdraže je kod kuće"

Ranđelović: "Četvrti put sam na postolju, ali najdraže je kod kuće"

Sportske.net pre 5 minuta
Selektor Mađarske Žolt Varga odao priznanje "delfinima": "Srbi imaju to bolje"

Selektor Mađarske Žolt Varga odao priznanje "delfinima": "Srbi imaju to bolje"

Dnevnik pre 6 minuta
Jakšić za RTS: Ovo mi je najlepša utakmica u karijeri, nadam se da ću ponovo imati prilike da igram pred ovakvom publikom

Jakšić za RTS: Ovo mi je najlepša utakmica u karijeri, nadam se da ću ponovo imati prilike da igram pred ovakvom publikom

RTS pre 26 minuta
"Kada budete čuli šta smo prošli, videteće da smo heroji": Sava Ranđelović traži da se snimi film o ovom zlatu

"Kada budete čuli šta smo prošli, videteće da smo heroji": Sava Ranđelović traži da se snimi film o ovom zlatu

Mondo pre 20 minuta
Glušac: "Nismo mi Mađari da kukamo"

Glušac: "Nismo mi Mađari da kukamo"

B92 pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoItalija

Sport, najnovije vesti »

Vučić: Vlada odmah sutra ujutru da se vaterpolistima isplati pare koje su pošteno zaradili

Vučić: Vlada odmah sutra ujutru da se vaterpolistima isplati pare koje su pošteno zaradili

Danas pre 16 minuta
Arena zviždala Hrvatima, Turcima i Izraelcima, ali i ministru sporta Zoranu Gajiću

Arena zviždala Hrvatima, Turcima i Izraelcima, ali i ministru sporta Zoranu Gajiću

Danas pre 11 minuta
Sava Ranđelović: „Kada budete čuli kroz šta smo sve prošli, videćete da smo na kraju stvarno heroji“

Sava Ranđelović: „Kada budete čuli kroz šta smo sve prošli, videćete da smo na kraju stvarno heroji“

Danas pre 21 minuta
Dušan Mandić: „Preponosan sam, ovako nešto nisam doživeo“

Dušan Mandić: „Preponosan sam, ovako nešto nisam doživeo“

Danas pre 1 sat
Uroš Stevanović otkrio ko je sve od igrača povraćao, a ko je imao temperaturu: „Na jutarnjem treningu bilo je osam od 15…

Uroš Stevanović otkrio ko je sve od igrača povraćao, a ko je imao temperaturu: „Na jutarnjem treningu bilo je osam od 15 igrača…“

Danas pre 1 sat