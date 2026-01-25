Selektor Srbije: Na dan utakmice sa Italijom sedmorica sa simptomima virusa, Jakšić povraćao na rasplivavanju

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović otkrio je da je nacionalni tim imao zdravstvenih problema uoči meča sa Italijom u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu.

"Na dan utakmice sa Italijom sedmorica igrača kreću sa povraćanjem, dijarejom i temperaturom oko tri-četiri ujutru… Na jutarnjem treningu bilo je osam od 15 igrača. Samo nas četvorica iz stručnog štaba. U toku dana je i Milošu Ćuku pozlilo. Svi su igrali sa tim simptomima. Nikola Jakšić povraćao na rasplivavanju", rekao je Stevanović posle finala EP. On je otkrio da je posle meča sa Italijom bilo još teže. "Ćuk je imao temperaturu 40, dobio je i Dušan Mandić