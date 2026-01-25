I sistem i ludilo

Posle masovnog pokolja i povlačenja demonstranata s ulica, te izražene bojazni arapskih saveznika Amerike da bi napad na Iran mogao da ima nesagledive posledice po region, moguće je da Tramp više ne vidi priliku za još jednu laku „pobedu“. Ali ono što važi danas ne mora da važi sutra

Svet će morati još malo da se strpi pre nego što sazna koji će grad Donald Tramp prvo bombardovati: Teheran ili Mineapolis. Šef Bele kuće, naizgled i fiziološki nesposoban da fokus zadrži na jednoj stvari duže od petogodišnjaka s ADHD-om, poslednjih dana preokupiran je idejom o zauzimanju i otimanju teritorije od prijateljske zemlje, što mu se valjda čini zabavnijim. Jer nema sumnje da – na stranu demontaža demokratskog ustrojstva Sjedinjenih Država, neoimperijalna