U sukobu navijača Crvene zvezde i Hajduka teže povređene tri osobe, policija privela 93 osobe

Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Tuzli javilo se 18 osoba posle sukoba grupe više desetina navijača fudbalskih klubova Crvena zvezda i Hajduk kod tuzlanskog aerodroma, a jedna osoba je u teškom stanju.

Prema pisanju sarajevskih medija, radi se o dvadesetšestogodišnjem mladiću iz Prijedora, koji je sinoć hospitalizovan u Jedinici intenzivne terapije zbog povreda glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzije tela. Teže su povređena još dva navijača Crvene zvezde, dok ostali imaju lakše telesne povrede. U sukobu navijača ukupno je povređeno 23 osoba, dok je čak 93 osoba zadržano u policiji. Navijači Crvene zvezde su se na tuzlanskom aerodromu našli u povratku sa
