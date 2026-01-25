Prva grend slem pobeda Lune Vujović

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Saša Ozmo
Mlada srpska teniserka Luna Vujović plasirala se u drugo kolo juniorskog Australijan opena.

To je njena prva pobeda na juniorskim slemovima, bila je bolja od Ive Marinković iz Švedske sa 6:2, 6:2. Dominirala je 16-godišnja Luna od početka do kraja, a Marinkovićeva se često okretala ka svom timu – u kojem je bio i slavni Magnus Norman – u potrazi za savetima. „Ne znam šta da radim“, rekla je u jednom trenutku. Jedino je Marinkovićeva uspela u drugom setu da dođe od 2:0 do 2:2, ali onda je Vujovićeva opet zaigrala mnogo bolje. „Konačno prva pobeda na grend
