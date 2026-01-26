Aleksandra Krunić u paru sa Hrvatom u četvrtfinalu AO

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Hrvat Mate Pavić plasirali su se u četvrtfinale Australijan opena u miks dubl konkurenciji,

Oni su u osmini finala pobedili Maju Džoint i Metjua Kristofera Romiosa rezultatom 6:4, 6:3 za 60 minuta igre. Oba dubla su tokom meča napravila po nekoliko brejkova, a Krunić i Pavić su bili sigurniji u završnicama setova i tako došli do plasmana u narednu rundu takmičenja. Krunić i Pavić će u četvrtfinalu turnira u Melburnu igrati protiv Ovije Gadecki i Džona Pirsa. Podsetimo, Krunićeva je ranije u paru sa Anom Danilinom prošla u četvrtfinale ženskog dubla.