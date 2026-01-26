Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje 14 mrtvih, stotine hiljada bez struje
Velika snežna oluja zahvatila je najmanje polovinu američkih država. Oko 800.000 ljudi je bez struje.
Velika zimska oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države, usmrtila je do sada najmanje 17 ljudi i ostavila stotine hiljada domaćinstava bez struje.
Škole i putevi širom zemlje su zatvoreni, a letovi otkazani, dok upozorenja Nacionalne meteorološke službe (NMS) obuhvataju teritoriju od Teksasa na jugu do Nove Engleske na severoistoku.
Najmanje dvoje ljudi preminulo je od smrzavanja u Luizijani, dok su smrtni slučajevi povezani sa olujom prijavljeni i u Teksasu, Tenesiju, Kanzasu, Njujorku i Masačusetsu.
Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao je da je najmanje pet ljudi izgubilo život, ali da je „još rano da kaže od čega su i kako umrli".
(BBC News, 01.26.2026)