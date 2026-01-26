Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje 14 mrtvih, stotine hiljada bez struje

BBC News pre 3 sata

REUTERS/Bing Guan

Velika zimska oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države, usmrtila je do sada najmanje 17 ljudi i ostavila stotine hiljada domaćinstava bez struje.

Škole i putevi širom zemlje su zatvoreni, a letovi otkazani, dok upozorenja Nacionalne meteorološke službe (NMS) obuhvataju teritoriju od Teksasa na jugu do Nove Engleske na severoistoku.

Najmanje dvoje ljudi preminulo je od smrzavanja u Luizijani, dok su smrtni slučajevi povezani sa olujom prijavljeni i u Teksasu, Tenesiju, Kanzasu, Njujorku i Masačusetsu.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao je da je najmanje pet ljudi izgubilo život, ali da je „još rano da kaže od čega su i kako umrli".

BBC

Pogledajte fotografije iz raznih američkih gradova

Reuters Sneg i led prekrivaju pod vagona na liniji metroa u Njujorku

REUTERS/Amr Alfiky Neki su se ovako snašli u Njujorku

Reuters Zna se ko se najviše obradovao snegu

REUTERS/Jeenah Moon Ljudi pomažu da se pogura vozilo blizu Tajms skvera u Njujorku dok se velika zimska oluja širi velikim delom Sjedinjenih Država

Reuters Mašine za čišćenje snega uklanjaju sneg sa ulica Njujorka

Reuters Sneg je zatrpao i nekoliko metro stanica u Njujorku

REUTERS/Jeenah Moon Neki su ovako izašli na Tajms skver u Njujorku

REUTERS/Eduardo Munoz Dok se neki muče, drugi se raduju - trenutno najbrži način za transport ulicama Njujorka

Reuters

Reuters Muškarac čisti sneg ispred zgrade u Njujorku

ERIK S LESSER/EPA/Shutterstock Električne instalacije su zaleđene u Atlanti

ERIK S LESSER/EPA/Shutterstock 'Danas nemate nikakvu poštu' - zaleđeno poštansko sanduče u Atlanti, u državi Džordžiji

Reuters Nije baš idealno vreme za vožnju trotineta - scena iz Vašingtona

Reuters Službenik čisti sneg ispred zgrade Kapitola (Kongresa) u Vašingtonu

Reuters Sankanje ispred Kongresa u Vašingtonu

JIM LO SCALZO/EPA/Shutterstock Čišćenje snega u Vašingtonu

