BBC vesti na srpskom

Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje 14 mrtvih, stotine hiljada bez struje

Velika snežna oluja zahvatila je najmanje polovinu američkih država. Oko 800.000 ljudi je bez struje.

BBC News pre 3 sata
mećava u njujorku, ljudi prolaze ispod mosta na Menhetnu dok pada sneg
REUTERS/Bing Guan

Velika zimska oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države, usmrtila je do sada najmanje 17 ljudi i ostavila stotine hiljada domaćinstava bez struje.

Škole i putevi širom zemlje su zatvoreni, a letovi otkazani, dok upozorenja Nacionalne meteorološke službe (NMS) obuhvataju teritoriju od Teksasa na jugu do Nove Engleske na severoistoku.

Najmanje dvoje ljudi preminulo je od smrzavanja u Luizijani, dok su smrtni slučajevi povezani sa olujom prijavljeni i u Teksasu, Tenesiju, Kanzasu, Njujorku i Masačusetsu.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao je da je najmanje pet ljudi izgubilo život, ali da je „još rano da kaže od čega su i kako umrli".

snežna oluja u americi, mećava u americi, koje američke države je zahvatila snežna oluja
BBC

Pogledajte fotografije iz raznih američkih gradova

Sneg i led prekrivaju pod voza linije 2 ka Flatbusu između stanica Borov Hol i Hoj Strit u Bruklinu, delu Njujorka
Reuters
Sneg i led prekrivaju pod vagona na liniji metroa u Njujorku
skijaš na ulicama Bruklina u Njujorku
REUTERS/Amr Alfiky
Neki su se ovako snašli u Njujorku
deca uživaju na snegu u njujorku
Reuters
Zna se ko se najviše obradovao snegu
Ljudi pomažu da se pogura vozilo blizu Tajms skvera dok se velika zimska oluja širi velikim delom Sjedinjenih Država
REUTERS/Jeenah Moon
Ljudi pomažu da se pogura vozilo blizu Tajms skvera u Njujorku dok se velika zimska oluja širi velikim delom Sjedinjenih Država
U prvom planu muškarac sa kapom i šalom u sivom kaputu, u drugom planu kamioni koji čiste sneg sa ulice
Reuters
Mašine za čišćenje snega uklanjaju sneg sa ulica Njujorka
sneg je zatrpao i metro, snežna mečava u americi, mećava u njujorku, snežna oluja u njujorku
Reuters
Sneg je zatrpao i nekoliko metro stanica u Njujorku
snežna mećava u njujorku, snežna oluja u njujorku, muškarac u šortsu, majici sa kratkim rukavima i čarapama na snegu u Njujorku
REUTERS/Jeenah Moon
Neki su ovako izašli na Tajms skver u Njujorku
mećava u njujorku, skijaši po snegu u Njujorku
REUTERS/Eduardo Munoz
Dok se neki muče, drugi se raduju - trenutno najbrži način za transport ulicama Njujorka
čišenje snega na Tajms skveru
Reuters
Muškarac čisti sneg ispred zgrade
Reuters
Muškarac čisti sneg ispred zgrade u Njujorku
zaleđeni stub za električnu energiju u Atlanti
ERIK S LESSER/EPA/Shutterstock
Električne instalacije su zaleđene u Atlanti
zaleđeno poštansko sanduče u Atlanti, mećava u americi, snežna oluja u Americi
ERIK S LESSER/EPA/Shutterstock
'Danas nemate nikakvu poštu' - zaleđeno poštansko sanduče u Atlanti, u državi Džordžiji
dete prolazi kroz sneg dubog do članaka, prvom planu trotineti zavejni snegom
Reuters
Nije baš idealno vreme za vožnju trotineta - scena iz Vašingtona
službeno lice čisti sneg uz pomoć mašine za čišćenje snega ispred zgrade Kapitola u Vašingtonu
Reuters
Službenik čisti sneg ispred zgrade Kapitola (Kongresa) u Vašingtonu
dete se sanka na naradžastim sankama ispred Kapitola u Vašingtonu
Reuters
Sankanje ispred Kongresa u Vašingtonu
kamion čisti sneg u Vašingtonu
JIM LO SCALZO/EPA/Shutterstock
Čišćenje snega u Vašingtonu

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.26.2026)

BBC News
Kamiondžije blokirale neke granice na Balkanu: 'Tretiraju nas kao kriminalce'

Kamiondžije blokirale neke granice na Balkanu: 'Tretiraju nas kao kriminalce'

BBC News pre 4 sati
Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

BBC News pre 6 sati
Izraelska vojska pronašla telo poslednjeg taoca iz Gaze

Izraelska vojska pronašla telo poslednjeg taoca iz Gaze

BBC News pre 2 sata
Upali na fudbalski teren u Meksiku i ubili 11 ljudi

Upali na fudbalski teren u Meksiku i ubili 11 ljudi

BBC News pre 4 sati
BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

BBC News pre 4 sati
BBC News

Povezane vesti »

Sedmoro mrtvih, jedna osoba preživela! Avion se srušio prilikom poletanja usred nezapamćene snežne oluje koja je pogodila…

Sedmoro mrtvih, jedna osoba preživela! Avion se srušio prilikom poletanja usred nezapamćene snežne oluje koja je pogodila Ameriku! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Poznati novi detalji avionske nesreće: Sedmoro poginulih; Horor na pisti FOTO/VIDEO

Poznati novi detalji avionske nesreće: Sedmoro poginulih; Horor na pisti FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Sedam osoba poginulo, jedna teško povređena nakon pada privatnog aviona u SAD

Sedam osoba poginulo, jedna teško povređena nakon pada privatnog aviona u SAD

Insajder pre 2 sata
Srušio se privatni avion u SAD: Poginulo sedmoro, jedna osoba povređena

Srušio se privatni avion u SAD: Poginulo sedmoro, jedna osoba povređena

Newsmax Balkans pre 2 sata
Srušio se avion u SAD: Sedam osoba poginulo, jedna teško povređena

Srušio se avion u SAD: Sedam osoba poginulo, jedna teško povređena

Euronews pre 2 sata
Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje 17 mrtvih, stotine hiljada bez struje

Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje 17 mrtvih, stotine hiljada bez struje

Danas pre 3 sata
U SAD oluja, sneg i velika hladnoća, 13 žrtava

U SAD oluja, sneg i velika hladnoća, 13 žrtava

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Dve članice tuže EU zbog zabrane uvoza ruskog gasa

Dve članice tuže EU zbog zabrane uvoza ruskog gasa

Danas pre 29 minuta
"Ma kakva vojska, Putin bi bio oduševljen" Šef NATO zagrmeo na evropske zvaničnike: "Izgubićete ovo, a onda srećno!"

"Ma kakva vojska, Putin bi bio oduševljen" Šef NATO zagrmeo na evropske zvaničnike: "Izgubićete ovo, a onda srećno!"

Blic pre 13 minuta
Da li Amerika klizi u fašizam? Jedno pitanje odjekuje Vašingtonom dok se bitka za Mineapolis pretvara u bojno polje…

Da li Amerika klizi u fašizam? Jedno pitanje odjekuje Vašingtonom dok se bitka za Mineapolis pretvara u bojno polje: "Pogledajte gde nas vodi" (foto)

Blic pre 48 minuta
EU i Indija završili pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini

EU i Indija završili pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini

Danas pre 14 minuta
Traže se „patriote“: Kako Trampova vlast vrbuje ljude u ICE

Traže se „patriote“: Kako Trampova vlast vrbuje ljude u ICE

Danas pre 1 sat