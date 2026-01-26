Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje sedmoro mrtvih, stotine hiljada bez struje
Velika snežna oluja zahvatila je najmanje polovinu američkih država. Oko 800.000 ljudi je bez struje.
BBC News pre 1 sat
Velika zimska oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države, usmrtila je do sada najmanje sedmoro ljudi i ostavila stotine hiljada domaćinstava bez struje.
Škole i putevi širom zemlje su zatvoreni, a letovi otkazani, dok upozorenja Nacionalne meteorološke službe (NMS) obuhvataju teritoriju od Teksasa na jugu do Nove Engleske na severoistoku.
Najmanje dvoje ljudi preminulo je od smrzavanja u Luizijani, dok su smrtni slučajevi povezani sa olujom prijavljeni i u Teksasu, Tenesiju i Kanzasu.
Pogledajte fotografije iz raznih američkih gradova
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
(BBC News, 01.26.2026)