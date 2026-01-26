BBC vesti na srpskom

Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje sedmoro mrtvih, stotine hiljada bez struje

Velika snežna oluja zahvatila je najmanje polovinu američkih država. Oko 800.000 ljudi je bez struje.

BBC News pre 1 sat
mećava u njujorku, ljudi prolaze ispod mosta na Menhetnu dok pada sneg
REUTERS/Bing Guan

Velika zimska oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države, usmrtila je do sada najmanje sedmoro ljudi i ostavila stotine hiljada domaćinstava bez struje.

Škole i putevi širom zemlje su zatvoreni, a letovi otkazani, dok upozorenja Nacionalne meteorološke službe (NMS) obuhvataju teritoriju od Teksasa na jugu do Nove Engleske na severoistoku.

Najmanje dvoje ljudi preminulo je od smrzavanja u Luizijani, dok su smrtni slučajevi povezani sa olujom prijavljeni i u Teksasu, Tenesiju i Kanzasu.

snežna oluja u americi, mećava u americi, koje američke države je zahvatila snežna oluja
BBC

Pogledajte fotografije iz raznih američkih gradova

Sneg i led prekrivaju pod voza linije 2 ka Flatbusu između stanica Borov Hol i Hoj Strit u Bruklinu, delu Njujorka
Reuters
Sneg i led prekrivaju pod vagona na liniji metroa u Njujorku
skijaš na ulicama Bruklina u Njujorku
REUTERS/Amr Alfiky
Neki su se ovako snašli u Njujorku
deca uživaju na snegu u njujorku
Reuters
Zna se ko se najviše obradovao snegu
Ljudi pomažu da se pogura vozilo blizu Tajms skvera dok se velika zimska oluja širi velikim delom Sjedinjenih Država
REUTERS/Jeenah Moon
Ljudi pomažu da se pogura vozilo blizu Tajms skvera u Njujorku dok se velika zimska oluja širi velikim delom Sjedinjenih Država
U prvom planu muškarac sa kapom i šalom u sivom kaputu, u drugom planu kamioni koji čiste sneg sa ulice
Reuters
Mašine za čišćenje snega uklanjaju sneg sa ulica Njujorka
sneg je zatrpao i metro, snežna mečava u americi, mećava u njujorku, snežna oluja u njujorku
Reuters
Sneg je zatrpao i nekoliko metro stanica u Njujorku
snežna mećava u njujorku, snežna oluja u njujorku, muškarac u šortsu, majici sa kratkim rukavima i čarapama na snegu u Njujorku
REUTERS/Jeenah Moon
Neki su ovako izašli na Tajms skver u Njujorku
mećava u njujorku, skijaši po snegu u Njujorku
REUTERS/Eduardo Munoz
Dok se neki muče, drugi se raduju - trenutno najbrži način za transport ulicama Njujorka
čišenje snega na Tajms skveru
Reuters
Muškarac čisti sneg ispred zgrade
Reuters
Muškarac čisti sneg ispred zgrade u Njujorku
zaleđeni stub za električnu energiju u Atlanti
ERIK S LESSER/EPA/Shutterstock
Električne instalacije su zaleđene u Atlanti
zaleđeno poštansko sanduče u Atlanti, mećava u americi, snežna oluja u Americi
ERIK S LESSER/EPA/Shutterstock
'Danas nemate nikakvu poštu' - zaleđeno poštansko sanduče u Atlanti, u državi Džordžiji
dete prolazi kroz sneg dubog do članaka, prvom planu trotineti zavejni snegom
Reuters
Nije baš idealno vreme za vožnju trotineta - scena iz Vašingtona
službeno lice čisti sneg uz pomoć mašine za čišćenje snega ispred zgrade Kapitola u Vašingtonu
Reuters
Službenik čisti sneg ispred zgrade Kapitola (Kongresa) u Vašingtonu
dete se sanka na naradžastim sankama ispred Kapitola u Vašingtonu
Reuters
Sankanje ispred Kongresa u Vašingtonu
kamion čisti sneg u Vašingtonu
JIM LO SCALZO/EPA/Shutterstock
Čišćenje snega u Vašingtonu

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.26.2026)

BBC News
Kamiondžije blokirale neke granice na Balkanu: 'Tretiraju nas kao kriminalce'

Kamiondžije blokirale neke granice na Balkanu: 'Tretiraju nas kao kriminalce'

BBC News pre 57 minuta
Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

BBC News pre 32 minuta
Mineapolis na ivici pucanja: Veliki protesti zbog ICE agenata i drugog ubistva u mesec dana

Mineapolis na ivici pucanja: Veliki protesti zbog ICE agenata i drugog ubistva u mesec dana

BBC News pre 6 sati
'Srednje sile' se suočavaju sa teškim izazovom u novom svetskom poretku

'Srednje sile' se suočavaju sa teškim izazovom u novom svetskom poretku

BBC News pre 3 sata
Šta je skladištenje energije pomoću tečnog vazduha i koliko je isplativo

Šta je skladištenje energije pomoću tečnog vazduha i koliko je isplativo

BBC News pre 4 sati
BBC News

Povezane vesti »

Pogledajte strašne posledice moćne snežne oluje u Americi: Ima mrtvih, zavejano od Teksasa do Nove Engleske, pa sve do Kanade…

Pogledajte strašne posledice moćne snežne oluje u Americi: Ima mrtvih, zavejano od Teksasa do Nove Engleske, pa sve do Kanade, na udaru 35 država (video)

Kurir pre 42 minuta
Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje sedmoro mrtvih, stotine hiljada bez struje

Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje sedmoro mrtvih, stotine hiljada bez struje

NIN pre 1 sat
Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje sedmoro mrtvih, stotine hiljada bez struje

Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje sedmoro mrtvih, stotine hiljada bez struje

Danas pre 1 sat
Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje sedmoro mrtvih, stotine hiljada bez struje

Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje sedmoro mrtvih, stotine hiljada bez struje

Radio 021 pre 1 sat
Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje sedmoro mrtvih, stotine hiljada bez struje

Snežna oluja paralisala Ameriku: Najmanje sedmoro mrtvih, stotine hiljada bez struje

Južne vesti pre 1 sat
(Video) Zimska oluja širom SAD odnela najmanje sedam života, otkazala oko 12.000 letova

(Video) Zimska oluja širom SAD odnela najmanje sedam života, otkazala oko 12.000 letova

Newsmax Balkans pre 3 sata
(Foto, video) "Monstrum" kosi sve pred sobom, broj mrtvih raste iz sata u sat! Avion pao zbog ledene zveri, 185 miliona ljudi…

(Foto, video) "Monstrum" kosi sve pred sobom, broj mrtvih raste iz sata u sat! Avion pao zbog ledene zveri, 185 miliona ljudi u opasnosti: Izdato hitno upozorenje, najgore tek sledi

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

EU usvojila uredbu o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa

EU usvojila uredbu o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa

Insajder pre 21 minuta
Kremlj: Pogrešno je očekivati velike rezultate od prvih sastanaka

Kremlj: Pogrešno je očekivati velike rezultate od prvih sastanaka

Danas pre 17 minuta
Ruska Duma: Imamo dovoljno dokaza o zločinima Ukrajina za tribunal protiv zvaničnika EU

Ruska Duma: Imamo dovoljno dokaza o zločinima Ukrajina za tribunal protiv zvaničnika EU

RTV pre 2 minuta
Švedska deportovala četvorogodišnjeg dečaka sa autizmom u BiH

Švedska deportovala četvorogodišnjeg dečaka sa autizmom u BiH

N1 Info pre 42 minuta
Kina pred naftnom neizvesnošću: Tramp joj zadao težak udarac

Kina pred naftnom neizvesnošću: Tramp joj zadao težak udarac

Nova pre 2 minuta