Vučić: Ključna pitanja na evropskom putu – odnos prema Rusiji i Kosovo

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas postoje dva ključna pitanja kada je reč o napretku Srbije na evropskom putu - odnos prema Rusiji i Kosovo.

On je za TV Blic rekao da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen održala "izuzetan" govor na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu i da misli da ona računa i na Srbiju kada govori o "nezavisnoj Evropi".

Povodom postizanja mirovnog sporazuma Ukrajine i Rusije, Vučić je rekao da "veruje da će neko čudo protivpravno da se iznedri da bismo mogli da imamo Ukrajinu u EU".

Na pitanje da li to "čudo" ide u prilog Srbiji, Vučić je rekao da "otvara neke mogućnosti".

U političkom smislu rešena situacija sa Rusijom "malim delom" bi smanjila bi pritisak na Srbiju, a u egzistencijalnom svakako da, rekao je Vučić.

Kako je dodao, taj pritisak bi se samo malim delom smanjio i pred EU i SAD zato što "Beograd nije uveo sankcije Rusiji".

Vučić je rekao da se nada da će Vlada danas izglasati predlog o formiranju operativnog tima radi bržeg napredovanja na evropskom putu, kao i da ima poverenje u šefa Misije Srbije pri EU u Briselu, Danijela Apostolovića, koji je predložen za predsednika tima.

Vučić: Izbori između oktobra i decembra, zvaću na razgovor i opoziciju ali neće prihvatiti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je "realno" očekivati izbore između oktobra i decembra, i nije isključio mogućnost da sa vanrednim parlamentarim izborima budu i predsednički.

"Ja neću skratiti mandat, ili ću podneti ostavku ili ne, i to je to", rekao je Vućić, za TV Blilc, ukazujući da se trenutno bavi pre svega jučerašnom sednicom Vlade.

Naveo je i da će na razgovor o svim važnim temema pozvati koalicine partnere, kao i opoziciju, jer se, naveo je, diijalogom rešavaju problemi u normalnim zemljama.

"Prvo ću pozvati koalicione partnere zbog nekih nesaglasja koja tu postoje", rekao Vučić.

Zatim će, naveo je, pozvati parlametarnu opoziciju, mada je uveren da se neće odazvati, uz konstataciju da ih je već "bezbroj" puta pozivao na razgovor.

Kako je dodao, opozicija ne prihvata dijalog jer "nemaju ideje i ne mogu da pobede, morali bi da objasne mnogo toga, kao to zašto su lagali o zvučnom topu".

Vučić: Jedan zahtev Vašingtona za strateški dijalog vezan za energetiku, a drugi političke prirode

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je jedan formalni zahtev Vašingtona za uspostavljanje strateškog dijaloga sa SAD vezan za energetiku, a da je drugi političke prirode.

Vučić je za TV Blic rekao da juče, na sednici Vlade Srbije, nije bilo reči o tome, ali da će biti reči narednih dana, "čim se to bude pripremilo".

"Jedan zahtev svakako vezan za energetiku, a da je drugi više političke prirode", rekao je Vučić.

On je polovinom prošle godine najavio skoro pokretanje strateškog dijaloga sa SAD.

Vučić: Rekao sam ministrima šta narod misli, sve je čisto oko Generalštaba, ja sam autor ideje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je njegova uloga na jučerašnjoj sednici vlade bila da kaže šta ljudi misle, koji, kako je istakao, ne razumeju kad neki ministri odu na svetske destinajacije, dok su problemi sa nevremenom.

"Nisam bio zlonameran, podražavam vladu. Imam pravo na to, moj letgitimitet je veći od Vladinog zbog broja glasova na izborima. Tražio sam borbenost i hrabrost da preuzimaju odgovornost na sebe u poslovoma", rekao je Vučić za TV Blic.

On je istakao da je njegova ideja o Generalštabu.

"Ja sam autor i ne stidim se svoje odgovoranost", rekao je Vučić, napominjući da je tu "sve bilo čisto, ni jedan dinar tu nije prošao", kao i da je političkim protivnicima "važno samo da nešto sruše jer nemaju ideje".

Vučić je rekao da tužilaštvo "goni" ljude koji nisu ništa uradili, navodeći da čeka da dignu optužnicu protiv njega, jer je zato "postupak pokrenut", da to "jedva čeka", kao i da je on tražio da se donese što pre leks specijalis.

Na pitanje da li su ga ministri čuli, rekao je da je teško naći granicu "gde ste negde možda preterali".

"Rekao sam im istinu" i da počnu da rešavaju probleme, kazao je Vučić.

(Beta, 26.01.2026)