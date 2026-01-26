Studenti univerziteta u Novom Pazaru prekinuli blokadu

Studenti Univerziteta u Novom Pazaru obustavili su blokadu univerzitetskih prostorija Odluka je doneta na plenumu sa učešćem predstavnika svih fakulteta Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) saopštili su večeras da prekidaju blokadu univerzitetskih prostora nakon što su, prema informacijama do kojih je došao lokalni medij Takt, postignuti ključni dogovori sa novoizabranom rektorkom Tanjom Soldatović. Večeras je održan plenum DUNP u kojem su