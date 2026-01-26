Studenti univerziteta u Novom Pazaru prekinuli blokadu

Blic pre 2 sata
Studenti univerziteta u Novom Pazaru prekinuli blokadu
Studenti Univerziteta u Novom Pazaru obustavili su blokadu univerzitetskih prostorija Odluka je doneta na plenumu sa učešćem predstavnika svih fakulteta Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) saopštili su večeras da prekidaju blokadu univerzitetskih prostora nakon što su, prema informacijama do kojih je došao lokalni medij Takt, postignuti ključni dogovori sa novoizabranom rektorkom Tanjom Soldatović. Večeras je održan plenum DUNP u kojem su
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Studenti DUNP prekinuli blokadu: Postignut dogovor sa rektorkom Soldatović

Studenti DUNP prekinuli blokadu: Postignut dogovor sa rektorkom Soldatović

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Pazar

Društvo, najnovije vesti »

U ambisu siromaštva

U ambisu siromaštva

Radar pre 52 minuta
Ima li ovde policije

Ima li ovde policije

Radar pre 52 minuta
Deca i porodice u Ivanjici obradovani poklonima i paketima humanitaraca iz Austrije: "Toplo nam je oko srca"

Deca i porodice u Ivanjici obradovani poklonima i paketima humanitaraca iz Austrije: "Toplo nam je oko srca"

Blic pre 42 minuta
Patrijarh Porfirije čestitao selektoru Stevanoviću i srpskim "delfinima"

Patrijarh Porfirije čestitao selektoru Stevanoviću i srpskim "delfinima"

Telegraf pre 7 minuta
Srbin i Mađar usred okeana zajedno pratili Evropsko prvenstvo: Nakon ubedljive pobede, Saša kolegi sa kruzera poslao samo…

Srbin i Mađar usred okeana zajedno pratili Evropsko prvenstvo: Nakon ubedljive pobede, Saša kolegi sa kruzera poslao samo jednu poruku

Blic pre 1 sat