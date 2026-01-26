Totalni kolaps na Horgošu: Teretnjaci čekaju čekaju i do sedam sati, gužve i na drugim graničnim prelazima

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Totalni kolaps na Horgošu: Teretnjaci čekaju čekaju i do sedam sati, gužve i na drugim graničnim prelazima
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati. Na prelazima Kelebija, Batrovci i Šid teretna vozila na izlaznom terminalu čekaju po pet sati, a na prelazu Bezdan dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja vozila nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima.
