Totalni kolaps na Horgošu: Teretnjaci čekaju čekaju i do sedam sati, gužve i na drugim graničnim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati. Na prelazima Kelebija, Batrovci i Šid teretna vozila na izlaznom terminalu čekaju po pet sati, a na prelazu Bezdan dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja vozila nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima.