Đokovićev meč je otkazan, ali je on ipak izašao na teren! Pogledajte šta je radio Novak u vreme kada je trebalo da igra četvrto kolo Australijan opena

Kurir pre 2 sata
Đokovićev meč je otkazan, ali je on ipak izašao na teren! Pogledajte šta je radio Novak u vreme kada je trebalo da igra…

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović Novak Đoković je bez borbe u četvrtoj rundi stigao do četvrtfinala, pošto je njegov rival Jakub Menšik morao da se povuče sa turnira.

Iako je meč otkazan, Đoković je izašao na teren, ali ne Rod Lejver Arene, već neki od sporednih u Melburn parku i umesto onoga što bi, bez sumnje, bila naporna borba, odradio je trening. U međuvremenu, saznao je srpski teniser da će u borbi za polufinale za protivnika imati Lorenca Muzetija. Pogledajte detalje sa Đokovićevog treninga:
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Đokoviću se ovo već desilo tri puta: Svi se sećate prvog…

Đokoviću se ovo već desilo tri puta: Svi se sećate prvog…

Sport klub pre 4 minuta
Iznenađenje u poslednjem meču dama, neočkeivan ishod prvog seta

Iznenađenje u poslednjem meču dama, neočkeivan ishod prvog seta

Nova pre 4 minuta
Jeca je malo nervozna: Teniserka izgubila živce, stradalo rivalkino lice!

Jeca je malo nervozna: Teniserka izgubila živce, stradalo rivalkino lice!

Hot sport pre 1 sat
Đoković saznao rivala u četvrtfinalu: Stari poznanik koji ima poseban motiv protiv Novaka!

Đoković saznao rivala u četvrtfinalu: Stari poznanik koji ima poseban motiv protiv Novaka!

Hot sport pre 2 sata
Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Nedeljnik pre 3 sata
Novak dobio rivala u četvrtfinalu Australijan opena, tradicija je na njegovoj strani!

Novak dobio rivala u četvrtfinalu Australijan opena, tradicija je na njegovoj strani!

Sportske.net pre 3 sata
Đoković saznao ime rivala u četvrtfinalu Australian opena

Đoković saznao ime rivala u četvrtfinalu Australian opena

Vesti online pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićAustralian OpenMelburntrening

Sport, najnovije vesti »

Angelina Topić oborila državni rekord u skoku uvis

Angelina Topić oborila državni rekord u skoku uvis

Radio 021 pre 19 minuta
Konačno i Šapić čestitao vaterpolistima i izblamirao se: Ponovo ispao nepismen, nije više samo „Nambija“

Konačno i Šapić čestitao vaterpolistima i izblamirao se: Ponovo ispao nepismen, nije više samo „Nambija“

Nova pre 39 minuta
Uroš Stevanović otkrio ko je sve od igrača povraćao, a ko je imao temperaturu: „Na jutarnjem treningu bilo je osam od 15…

Uroš Stevanović otkrio ko je sve od igrača povraćao, a ko je imao temperaturu: „Na jutarnjem treningu bilo je osam od 15 igrača…“

Danas pre 4 minuta
Angelina Topić oborila državni rekord u skoku uvis u dvorani

Angelina Topić oborila državni rekord u skoku uvis u dvorani

RTV pre 4 minuta
Svedok tuče Delija i Torcide: Strašno, imali su rupe po glavama

Svedok tuče Delija i Torcide: Strašno, imali su rupe po glavama

Sport klub pre 9 minuta