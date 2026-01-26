"Toliko je jako puklo da su ljudi poustajali iz kreveta" Komšija iz Železnika o teškoj nesreći: Auto se preprečio, u jednom čovek, u drugom... Odneo sam im vode

Kurir
"Toliko je jako puklo da su ljudi poustajali iz kreveta" Komšija iz Železnika o teškoj nesreći: Auto se preprečio, u jednom…

Na lice mesta odmah su stigla troja kola Hitne pomoći, a kako Kurir saznaje, povređeno je četvoro ljudi.

Prema prvim informacijama, troje teže a jedan lakše. Jedan od prvih koji je još jutros po mraku izašao na mesto nesreće, koja se dogodila u 6 sati, bio je komšija Predrag Petrović koji je prvo čuo jak udarac. On je za RTS ispričao šta je video: - Čuo sam jak udarac i zabrinuo sam se šta je, a posle par minuta i glasove, odmah sam izašao da vidim šta se dešava jer je to naspram moje kuće... Zatekao sam dva auta i ljude, utom je stigla policija s rotacijom, hitna,
