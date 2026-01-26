Odakle je prezime Glušac? Naš golman Milan ga proslavio na EP, a mnogi prvi put čuli za njega

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu koje je tokom ovog januara održano u "Beogradskoj areni", a nećemo pogrešiti ako kažemo da je Milan Glušac obeležio ovaj turnir.

Mladi golman Novog Beograda dominirao je na golu Srbije i s razlogom je izabran u najbolji tim prvenstva, dok je malo ko očekivao da će uopšte biti prvi izbor Uroša Stevanovića. U prvom meču na Evropskom prvenstvu, protiv Holandije, dobio je šansu umesto Radoslava Filipovića posle čega se "razbranio" i nije bilo razloga da ga menjamo. Unosio je energiju, nervirao protivničke napade, dok je kao najmlađi sigurno bio simpatičan i zbog zvučnog prezimena Glušac. Milan