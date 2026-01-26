Novi dan: Moć znanja da se brani

N1 Info pre 7 minuta  |  N1 Beograd
Novi dan: Moć znanja da se brani

Posle sednice Vlade, koju je vodio predsednik, ogoljena je namera vlasti da pokori kritičku misao, da pod kontrolu stavi visoko obrazovanje i ukine autonomiju Univerziteta, poručio je Akademski plenum.

Hoće li znanje imati moći da se odbrani? Gosti teme jutra su profesori beogradskog Univerziteta Aleksandar Baucal i Miloš Bajčetić. Naslovne strane i teme iz štampe komentariše novinar Željko Veljković. Na Savindan proveravamo zašto đaci OŠ “Braća Jerković” u Železniku drugu nedelju ne pohađaju nastavu u školi. Sa sednice Skupštine, gde poslanici privode kraju raspravu o setu pravosudnih zakona, izveštava Mladen Savatović. Pratimo situaciju u Minesoti i reakcije na
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Akademski plenum: Na sednici Vlade najavljena potpuna državna kontrola visokog obrazovanja

Akademski plenum: Na sednici Vlade najavljena potpuna državna kontrola visokog obrazovanja

Serbian News Media pre 52 minuta
Akademski plenum: Vlast planira ukidanje autonomije univerziteta i gašenje državnog visokog obrazovanja

Akademski plenum: Vlast planira ukidanje autonomije univerziteta i gašenje državnog visokog obrazovanja

In medija pre 2 sata
Akademski plenum: Ministar prosvete i Vučić potvrdili da žele da ugase državne univerzitete

Akademski plenum: Ministar prosvete i Vučić potvrdili da žele da ugase državne univerzitete

N1 Info pre 3 sata
Akademski plenum: Ministar prosvete i Vučić zajednički potvrdili da žele da ugase državne univerzitete

Akademski plenum: Ministar prosvete i Vučić zajednički potvrdili da žele da ugase državne univerzitete

Glas Šumadije pre 3 sata
Akademski plenum: Ministar prosvete i Vučić potvrdili da žele da ugase državne univerzitete

Akademski plenum: Ministar prosvete i Vučić potvrdili da žele da ugase državne univerzitete

Nedeljnik pre 3 sata
Akademski plenum: Vlada najavila potpunu državnu kontrolu visokog obrazovanja

Akademski plenum: Vlada najavila potpunu državnu kontrolu visokog obrazovanja

Nova pre 2 sata
AP: Ministar prosvete i Vučić zajednički potvrdili da žele da ugase državne univerzitete

AP: Ministar prosvete i Vučić zajednički potvrdili da žele da ugase državne univerzitete

Jugmedia pre 3 sata
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Novi dan: Moć znanja da se brani

Novi dan: Moć znanja da se brani

N1 Info pre 7 minuta
Rekonstrukcija trotoara i dela ulice Pana Đukića završena pre roka

Rekonstrukcija trotoara i dela ulice Pana Đukića završena pre roka

Jugmedia pre 22 minuta
Raspisan konkurs za nove vatrogasce, ukupno njih 300

Raspisan konkurs za nove vatrogasce, ukupno njih 300

Prokuplje press pre 7 minuta
U utorak bez struje pet ulica u Leskovcu i više mesta u okolini

U utorak bez struje pet ulica u Leskovcu i više mesta u okolini

Stav.life pre 38 minuta
Školica za trudnice „Moje gnezdo“ proslavila je svoju prvu godinu postojanja

Školica za trudnice „Moje gnezdo“ proslavila je svoju prvu godinu postojanja

Glas Šumadije pre 37 minuta