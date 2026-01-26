Novi dan: Moć znanja da se brani

Posle sednice Vlade, koju je vodio predsednik, ogoljena je namera vlasti da pokori kritičku misao, da pod kontrolu stavi visoko obrazovanje i ukine autonomiju Univerziteta, poručio je Akademski plenum.

Hoće li znanje imati moći da se odbrani? Gosti teme jutra su profesori beogradskog Univerziteta Aleksandar Baucal i Miloš Bajčetić. Naslovne strane i teme iz štampe komentariše novinar Željko Veljković. Na Savindan proveravamo zašto đaci OŠ “Braća Jerković” u Železniku drugu nedelju ne pohađaju nastavu u školi. Sa sednice Skupštine, gde poslanici privode kraju raspravu o setu pravosudnih zakona, izveštava Mladen Savatović. Pratimo situaciju u Minesoti i reakcije na