Košarkaši Majamija pobedili Finiks, Jović zabeležio 12 poena i šest skokova

FINIKS - Košarkaši Majamija pobedili su danas u gostima Finiks rezultatom 111:102 u meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Bem Adebajo sa 22 poena, dok je Haime Hakez postigao 20. Reprezentativac Srbije Nikola Jović zabeležio je 12 poena i šest skokova za 18 minuta na terenu, prenosi Tanjug. U redovima Finiksa istakao se Dilon Bruks sa 26 poena, a Grejson Alen je ubacio 18. Košarkaši Toronta, koje sa klupe vodi srpski trener Darko Rajaković, savladali su u gostima Oklahomu sa 103:101. Imanuel Kvikli predvodio Toronto do pobede sa 23 poena i 11
