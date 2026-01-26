Ranđelović: Neverovatan uspeh, najslađe je osvojiti trofej kod kuće

„Prvi put je ovakav sistem, jako teška grupa, posle spajanje isto, sve smo izneli stojički, hrabro” – rekao je Ranđelović

Vaterpolista Srbije Sava Ranđelović izjavio je večeras da su „delfini” napravili neverovatan uspeh osvajanjem titule šampiona Evrope u Beogradu i dodao da je najlepši osećaj kada se trijumfuje na domaćem terenu. Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu evropskog šampiona, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu EP pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7. „Neverovatan osećaj, ovo je četvrti put da sam na šampion Evrope i najslađe je kod kuće, drugi put.