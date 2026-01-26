Srpski vaterpolisti na vrhu Evrope

Politika pre 51 minuta
Srpski vaterpolisti na vrhu Evrope

Srbija – Mađarska 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1). – U uzbudljivom finalu naša reprezentacija uspela je da dođe do pobede posle velike borbe. – Glušac sa čak 11 odbrana postao junak ovog trijumfa

Granitnom odbranom i fantastičnom borbenošću Srbija je u finalu Evropskog prvenstva nadigrala Mađarsku rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1) i po šesti put postala šampion Evrope. Veliko veče srpskog vaterpola, bez bolesnog Ćuka ekipa je našla snage da jedan sjajni tim kao što je Mađarska svede na sedam golova, da ga porazi po drugi put na prvenstvu. Puna Arena je dočekala i pozdravila finaliste. Potom je proključala uz „Marš na Drinu”, prvi put puštenu na ovom
