Radar pre 53 minuta  |  Nenad Milosavljević
Ima li ovde policije

Bekuta nije znala da je ledena kiša tih dana paralisala Čačak, a nadležni nisu reagovali ceo dan, nije znala ni da je u Lučanima vanredna situacija i da 4.000 ljudi nema struju

Ima li nečeg težeg u životu nego biti režimski umetnik? Sa raznim nedaćama su se do sada suočavali stvaraoci kao što su Jelena Karleuša, Đorđe David ili Aca Lukas, ali nikad se do sada nije desilo da neko od njih bude izgrudvan i da mora da koncert završi pevajući iz kombija. Dobro, nije to morala ni junakinja ove kolumne, ali ipak je u redu koliko-toliko odraditi honorar domaćina, ma koliko te publika očigledno ne želela na nastupu. Upravo sve ovo se desilo Ani
