RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3991

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3991, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće slabiji za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je nepromenjen i iznosio je 99,9226 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 12,1 odsto, a od početka godine je nepromenjen.
