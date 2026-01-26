Dobrić za SK: Moramo da vratimo Dubaiju za težak poraz

Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić izjavio je da je tim uspeo da pobedi Beč prilično lako, a uz to i odmori neke važne igrače pred utakmicu sa Dubaijem.

Zvezda je nastavila niz pobeda, pošto je u meču 16. kola grupe B ABA lige kao domaćin u Hali Aleksandar Nikolić savladala Beč. Dobrić je pobedi doprineo sa 16 poena, od kojih je čak 13 postigao u uvodnoj fazi meča. Na pitanje šta je odlučilo pobednika, rekao je: „Teška pitanja. Ne možemo da se opredelimo za jednu stvar. Odigrali smo dobro i rezultat ne pokazuje stanje kako je bilo na terenu. Mislim da smo kontrolisali utakmicu od početka do kraja. To je jedna od