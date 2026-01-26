Moćna Aleksandra igra dva četvrtfinala na Australijan openu

Aleksandra Krunić, srpska teniserka, plasirala se u četvrtfinale miks dubla na Australijan openu sa Mateom Pavićem, hrvatskim teniserom, pobedom protiv australijskog tandema Džoit/Romios rezultatom 6:4, 6:3. Srpkinja se za polufinale bori i u ženskom dublu sa Anom Danilinom.

Sjajne rezultate beležila je Aleksandra Krunić kako prošle tako i na početku ove godine zajedno sa Anom Danilinom, a dok sa kazahstanskom teniserkom ruskog porekla blista na Australijan openu, srpska teniserka odlučila je da zaigra u još jednoj konkurenciji. Reč je o miks dublu u kom je turnir odlično otvorila sa Mateom Pavićem. Srpkinja i Hrvat u prvom kolu savladali su Australijance Gibson/Ebden i to posle tri seta, da bi ih u narednom meču ponovo dočekao