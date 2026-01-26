Moćna Aleksandra igra dva četvrtfinala na Australijan openu

Sputnik pre 44 minuta
Moćna Aleksandra igra dva četvrtfinala na Australijan openu

Aleksandra Krunić, srpska teniserka, plasirala se u četvrtfinale miks dubla na Australijan openu sa Mateom Pavićem, hrvatskim teniserom, pobedom protiv australijskog tandema Džoit/Romios rezultatom 6:4, 6:3. Srpkinja se za polufinale bori i u ženskom dublu sa Anom Danilinom.

Sjajne rezultate beležila je Aleksandra Krunić kako prošle tako i na početku ove godine zajedno sa Anom Danilinom, a dok sa kazahstanskom teniserkom ruskog porekla blista na Australijan openu, srpska teniserka odlučila je da zaigra u još jednoj konkurenciji. Reč je o miks dublu u kom je turnir odlično otvorila sa Mateom Pavićem. Srpkinja i Hrvat u prvom kolu savladali su Australijance Gibson/Ebden i to posle tri seta, da bi ih u narednom meču ponovo dočekao
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Moćna Aleksandra igra dva četvrtfinala na Australijan openu

Moćna Aleksandra igra dva četvrtfinala na Australijan openu

Vesti online pre 25 minuta
Aleksandra Krunić prošla i u miksu: Sa Hrvatom Pavićem u četvrtfinalu Australijan opena

Aleksandra Krunić prošla i u miksu: Sa Hrvatom Pavićem u četvrtfinalu Australijan opena

Dnevnik pre 1 sat
Poznati svi četvrtfinalisti Australijan opena: Siner na Šeltona, Iva Jović protiv Sabalenke

Poznati svi četvrtfinalisti Australijan opena: Siner na Šeltona, Iva Jović protiv Sabalenke

Dnevnik pre 1 sat
Ovo se nikad nije dogodilo na Grend slemu - istorija na Australijan openu

Ovo se nikad nije dogodilo na Grend slemu - istorija na Australijan openu

B92 pre 39 minuta
Pegula otvorila dušu nakon plasmana u četvrtfinale Australijan opena! Tvrdi da nema problema sa pritiskom, evo kakve su njene…

Pegula otvorila dušu nakon plasmana u četvrtfinale Australijan opena! Tvrdi da nema problema sa pritiskom, evo kakve su njene ambicije pred nastavak turnira!

Kurir pre 1 sat
Šelton kompletirao spisak četvrtfinalista na Australijan openu

Šelton kompletirao spisak četvrtfinalista na Australijan openu

Sportske.net pre 1 sat
Šelton zakazao megdan sa aktuelnim šampionom

Šelton zakazao megdan sa aktuelnim šampionom

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisAustralian OpenAleksandra Krunićsport

Sport, najnovije vesti »

Uprava kluba mu uručila otkaz bez razmišljanja! Bazel otpustio trenera Ludovika Manjena

Uprava kluba mu uručila otkaz bez razmišljanja! Bazel otpustio trenera Ludovika Manjena

Kurir pre 5 minuta
Studenti imali poruku za Dušana Mandića nakon evropskog zlata FOTO

Studenti imali poruku za Dušana Mandića nakon evropskog zlata FOTO

Nova pre 14 minuta
Pehar u Novom Sadu: Odbojkaši Vojvodine osvojili pokrajinsko prvenstvo

Pehar u Novom Sadu: Odbojkaši Vojvodine osvojili pokrajinsko prvenstvo

Dnevnik pre 15 minuta
Interesantna izjava Zvereva: Veći kvalitet tenisa danas nego tokom ere "velike trojke"

Interesantna izjava Zvereva: Veći kvalitet tenisa danas nego tokom ere "velike trojke"

Euronews pre 15 minuta
Da bude kao sa bernom! Zvezdino sećanje inspiracija za Seltu na Marakani

Da bude kao sa bernom! Zvezdino sećanje inspiracija za Seltu na Marakani

Dnevnik pre 10 minuta