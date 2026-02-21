Topić otvoreno govorio o borbi sa rakom: "Mnogo sam naučio o sebi" VIDEO

Nikola Topić, srpski košarkaš, prvi put je, od momenta kada je pobedio rak testisa, pričao sa novinarima.

Sada se to desilo posle meča Oklahome i Bruklina (105:86) u kome je srpski košarkaš postigao devet poena za 11 minuta koliko je proveo na terenu. "U početku je bilo prilično čudno. Polako ponovo hvatam osećaj za igru. Bio sam van terena neko vreme i bilo je baš neobično vratiti se. Uhvatio sam sebe kako radim neke stvari koje ranije nikad nisam radio. Bilo je prilično teško da se prilagodim na to, ali svaka utakmica je bila sve bolja", počeo je Topić. Koliko mu je