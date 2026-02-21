"Ovo što Nikola Topić radi je ludo": Srbin oduševio saigrače u NBA ligi, vidi se koliko ga vole

Nikola Topić vratio se na teren posle velike borbe sa rakom testisa.

Prošao je kroz hemoterapiju i uspeo da se vrati na parket i da pokaže šta sve zna i ume. Oduševio je sve u Oklahomi, posebno njegove saigrače koji ne mogu da veruju šta mladi srpski košarkaš radi. "Neverovatno. Vratiti se iz svega kroz šta je prošao i da igra tako dobro. Neverovatno je. Ja sam prošao kroz povredu, on je prošao kroz mnogo više stvari. Vratio se, ovo mu je tek druga NBA utakmica. Ludo je stvarno. Zahvalan sam što je tu i što igra. Izabrani smo u