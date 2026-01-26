Predsednik Vladimir Putin izjavio je da Rusiju mole da se uzdrži od uzvratnih udara po objektima u Ukrajini. Gubernator Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko, kao odgovor na to, pozvao ga je da sa takvim udarima nastavi.

Tokom sastanka, šef ruskog regiona je izvestio ruskog lidera o završetku izgradnje 16 od 17 objekata za zaštitu neba Lenjingradske oblasti od napada bespilotnim letelicama. „To daje efekat. Znate da su u toku pokušaji napada“, rekao je Drozdenko. „To treba raditi, jer je to veoma važno“, konstatovao je gubernator Lenjingradske oblasti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je tokom dana, 22. januara, da su ruske oružane snage izvele udare po objektima energetske