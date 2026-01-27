Stankovićev mali jubilej protiv Selte

Utakmica protiv Selte biće 30. evropski meč Dejana Stankovića na klupi Crvene zvezde, saopštio je šampion Srbije.

"Pred fudbalerima Crvene zvezde je meč osmog kola ligaške faze Lige Evrope, koji će odigrati u četvrtak od 21 sat protiv španske Selte. Predstojeći duel imaće poseban značaj za šefa stručnog štaba našeg tima, jer će Dejan Stanković po 30. put predvoditi crveno-bele sa klupe u evropskim utakmicama, računajući i kvalifikacione mečeve", stoji u klupskoj objavi. Kako se ističe, Stanković je prvi put preuzeo Zvezdu u decembru 2019. godine, a na klupi kluba ostao je do