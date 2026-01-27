BBC vesti na srpskom

Renesansa pesme Total Eclipse of the Heart: Šta kaže pevačica koja ju je proslavila

Pesma velške ikone sa 'napuklim' glasom i dalje se veoma sluša više od četiri decenije po objavljivanju. Ali Boni Tajler kaže da ne zarađuje skoro ništa od strimovanja.

BBC News pre 52 minuta  |  Beti Alav Vilijams - BBC
Crno bela fotografija
Getty Images
Kako je počelo: Boni Tajler je nekada nastupala na sceni u Parizu

Sa prepoznatljivim, promuklim ,'napuklim' glasom i dugom, plavom kosom, Gejnor Hopkins je postala međunarodna senzacija kao Boni Tajler sa hitom iz 1980-ih, Total Eclipse of the Heart.

Više od četiri decenije kasnije, pesma se učvrstila kao jedna od najpoznatijih energičnih balada svih vremena, prešavši milijardu strimova na Spotifaju.

Ali uprkos tome što se pridružila Tejlor Svift, The Weekend-u i Eminemu u ekskluzivnom klubu od milijardu strimova, Tajler, rođena u Nitu, kaže da nije zaradila „otprilike ništa“ od hita.

Kao najstrimovanija pesma nekog velškog umetnika na platformi, Tajler kaže da se „nikada ne umori“ od pevanja ove kultne melodije, uprkos astronomskim brojkama strimova koje nisu promenile njen bankovni račun.

Rođena kao Gejnor Hopkins u Nitu, Tajler je odrasla sa ljubavlju prema muzici pre nego što ju je otkrio lovac na talente Rodžer Bel u klubu u Svonsiju.

Prvi singl, Lost in France (Izgubljena u Francuskoj), Tajler je objavila 1977. godine, ali je objavljivanje albuma Total Eclipse of the Heart (Potpuno pomračenje srca), pet godina kasnije, promenilo njen život.

„Prvi put sam je čula kada ju je Džim Štajnman svirao na klaviru u Njujorku.

„Otpevao je pesmu do kraja, a ja sam pomislila, 'Bože, ova pesma je neverovatna. Ne mogu da verujem da mi je Džim daje'.

„Kada sam snimala pesmu, mislila sam da je niko neće svirati jer je vrlo dugačka.

„Originalna verzija traje osam minuta“, kaže.

Ali radio verzija od četiri minuta osvojila je svet, a balada je dve nedelje bila na prvom mestu muzičke liste u Velikoj Britaniji i četiri nedelje u SAD.

Sada, 43 godine kasnije, jasno je da najbolje godine nisu prošle, jer je Tajler podelila njeno oduševljenje sa obožavaocima kada je od Spotifaja dobila primila plaketu jer je pesma premašila milijardu strimova.

Ovaj podvig je iznenadio pevačicu, koja je saznala tek pošto je strimerka kontaktirala preko njenog sajta da joj pošalje „prelepi“ disk.

„Zaista sam srećna, kada razmislite o tome, na svetu postoji samo 8,3 milijarde ljudi.

„To je prilično večna pesma, razmislite samo koliko puta ste je čuli u reklamama i filmovima.

„Ljudi je jednostavno vole“, rekla je Tajler.

Kao jedna od najznačajnijih ljubavnih pesama svih vremena, muzički spot je već premašio 1,2 milijarde pregleda na Jutjubu.

Ali da li se ikada malo umori slušajući je?

„Nikada, nikada se ne umorim od pevanja, volim je jer svi jedva čekaju da je čuju i otpevaju zajedno sa mnom“, dodaje.

Boni Tajler obučena u crnom na koncertu
Getty Images
Boni Tajler, rođena u Nitu, postala je poznato ime posle objavljivanja pesme 'Total Eclipse of the Heart

Iako je pesma preslušana više od milijardu puta, strimovanje znači da taj broj ne mora nužno da se 'prebaci' i na bankovni račun umetnika.

„Ma, to je ništa, skoro ništa (nisam zaradila od toga)“, rekla je Tajler.

Pevačica je iste nedelje dobila još jednu plaketu - zlatni disk za uspeh pesme „Together“ Dejvida Gete, u kojoj su semplove ove kultne pesme.

Osim što će fotografisati i zamoliti nećaka da okači plakete u njenoj muzičkoj sobi, Tajler kaže da neće raditi „ništa posebno“ da proslavi prebacivanje lestvice od milijardu strimova na Spotifaju.

https://www.instagram.com/p/DTsKatVkp5d/

Tajler, nominovana za Gremi, imala je niz drugih hitova, kao što je Holding out for a Hero“, a bila je i predstavnica Velike Britanije na Pesmi Evrovizije 2013. godine.

Našla se na poslednjoj listi kraljičinih rođendanskih počasti 2022, a princ Vilijam joj je sledeće godine dodelio Orden Britanske imperije za zasluge u muzici.

Tajler nema nameru da uspori, već ima niz turneja zakazanih za proleće.

„Sada imam 74 godine i nisam ni mogla da zamislim da ću i u tim godinama pevati, iči na turneje...

„Zaista se radujem nastupima", kaže.

Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.27.2026)

BBC News
BBC News

