Smrtonosna snežna oluja paralisala Ameriku

EPA Zimska oluja okovala Njujork: sneg, led i temperature ispod nule

Velika zimska oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države, usmrtila je do sada desetine ljudi i ostavila stotine hiljada domaćinstava bez struje.

Škole i putevi širom zemlje su zatvoreni, a letovi otkazani, dok upozorenja Nacionalne meteorološke službe (NMS) obuhvataju teritoriju od Teksasa na jugu do Nove Engleske na severoistoku.

Snežna oluja je oogodila čak 40 američkih saveznih država.

Najmanje dvoje ljudi preminulo je od smrzavanja u Luizijani, dok su smrtni slučajevi povezani sa olujom prijavljeni i u Teksasu, Tenesiju, Kanzasu, Njujorku i Masačusetsu.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao je da je najmanje pet ljudi izgubilo život, ali da je „još rano da kaže od čega su i kako umrli".

Pogledajte fotografije iz raznih američkih gradova

REUTERS/Bing Guan

Reuters Sneg i led prekrivaju pod vagona na liniji metroa u Njujorku

REUTERS/Amr Alfiky Neki su se ovako snašli u Njujorku

Reuters Zna se ko se najviše obradovao snegu

REUTERS/Jeenah Moon Ljudi pomažu da se pogura vozilo blizu Tajms skvera u Njujorku dok se velika zimska oluja širi velikim delom Sjedinjenih Država

Reuters Mašine za čišćenje snega uklanjaju sneg sa ulica Njujorka

Reuters Sneg je zatrpao i nekoliko metro stanica u Njujorku

REUTERS/Jeenah Moon Neki su ovako izašli na Tajms skver u Njujorku

REUTERS/Eduardo Munoz Dok se neki muče, drugi se raduju - trenutno najbrži način za transport ulicama Njujorka

Reuters

Reuters Muškarac čisti sneg ispred zgrade u Njujorku

ERIK S LESSER/EPA/Shutterstock Električne instalacije su zaleđene u Atlanti

ERIK S LESSER/EPA/Shutterstock 'Danas nemate nikakvu poštu' - zaleđeno poštansko sanduče u Atlanti, u državi Džordžiji

Reuters Nije baš idealno vreme za vožnju trotineta - scena iz Vašingtona

Reuters Službenik čisti sneg ispred zgrade Kapitola (Kongresa) u Vašingtonu

Reuters Sankanje ispred Kongresa u Vašingtonu

JIM LO SCALZO/EPA/Shutterstock Čišćenje snega u Vašingtonu

