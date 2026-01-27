BBC vesti na srpskom

Smrtonosna snežna oluja paralisala Ameriku

Velika snežna oluja zahvatila je najmanje polovinu američkih država. Oko 800.000 ljudi je bez struje.

BBC News pre 36 minuta
muškarac u crvenoj jakni s rancem na leđima prelazi ulicu
EPA
Zimska oluja okovala Njujork: sneg, led i temperature ispod nule

Velika zimska oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države, usmrtila je do sada desetine ljudi i ostavila stotine hiljada domaćinstava bez struje.

Škole i putevi širom zemlje su zatvoreni, a letovi otkazani, dok upozorenja Nacionalne meteorološke službe (NMS) obuhvataju teritoriju od Teksasa na jugu do Nove Engleske na severoistoku.

Snežna oluja je oogodila čak 40 američkih saveznih država.

Najmanje dvoje ljudi preminulo je od smrzavanja u Luizijani, dok su smrtni slučajevi povezani sa olujom prijavljeni i u Teksasu, Tenesiju, Kanzasu, Njujorku i Masačusetsu.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao je da je najmanje pet ljudi izgubilo život, ali da je „još rano da kaže od čega su i kako umrli".

snežna oluja u americi, mećava u americi, koje američke države je zahvatila snežna oluja
BBC

Pogledajte fotografije iz raznih američkih gradova

mećava u njujorku, ljudi prolaze ispod mosta na Menhetnu dok pada sneg
REUTERS/Bing Guan
Sneg i led prekrivaju pod voza linije 2 ka Flatbusu između stanica Borov Hol i Hoj Strit u Bruklinu, delu Njujorka
Reuters
Sneg i led prekrivaju pod vagona na liniji metroa u Njujorku
skijaš na ulicama Bruklina u Njujorku
REUTERS/Amr Alfiky
Neki su se ovako snašli u Njujorku
deca uživaju na snegu u njujorku
Reuters
Zna se ko se najviše obradovao snegu
Ljudi pomažu da se pogura vozilo blizu Tajms skvera dok se velika zimska oluja širi velikim delom Sjedinjenih Država
REUTERS/Jeenah Moon
Ljudi pomažu da se pogura vozilo blizu Tajms skvera u Njujorku dok se velika zimska oluja širi velikim delom Sjedinjenih Država
U prvom planu muškarac sa kapom i šalom u sivom kaputu, u drugom planu kamioni koji čiste sneg sa ulice
Reuters
Mašine za čišćenje snega uklanjaju sneg sa ulica Njujorka
sneg je zatrpao i metro, snežna mečava u americi, mećava u njujorku, snežna oluja u njujorku
Reuters
Sneg je zatrpao i nekoliko metro stanica u Njujorku
snežna mećava u njujorku, snežna oluja u njujorku, muškarac u šortsu, majici sa kratkim rukavima i čarapama na snegu u Njujorku
REUTERS/Jeenah Moon
Neki su ovako izašli na Tajms skver u Njujorku
mećava u njujorku, skijaši po snegu u Njujorku
REUTERS/Eduardo Munoz
Dok se neki muče, drugi se raduju - trenutno najbrži način za transport ulicama Njujorka
čišenje snega na Tajms skveru
Reuters
Muškarac čisti sneg ispred zgrade
Reuters
Muškarac čisti sneg ispred zgrade u Njujorku
zaleđeni stub za električnu energiju u Atlanti
ERIK S LESSER/EPA/Shutterstock
Električne instalacije su zaleđene u Atlanti
zaleđeno poštansko sanduče u Atlanti, mećava u americi, snežna oluja u Americi
ERIK S LESSER/EPA/Shutterstock
'Danas nemate nikakvu poštu' - zaleđeno poštansko sanduče u Atlanti, u državi Džordžiji
dete prolazi kroz sneg dubog do članaka, prvom planu trotineti zavejni snegom
Reuters
Nije baš idealno vreme za vožnju trotineta - scena iz Vašingtona
službeno lice čisti sneg uz pomoć mašine za čišćenje snega ispred zgrade Kapitola u Vašingtonu
Reuters
Službenik čisti sneg ispred zgrade Kapitola (Kongresa) u Vašingtonu
dete se sanka na naradžastim sankama ispred Kapitola u Vašingtonu
Reuters
Sankanje ispred Kongresa u Vašingtonu
kamion čisti sneg u Vašingtonu
JIM LO SCALZO/EPA/Shutterstock
Čišćenje snega u Vašingtonu

(BBC News, 01.27.2026)

