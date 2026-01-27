Izgradnja balkona je važna za porez? Detaljna računica: Koliko u Nemačkoj morate da platite ako imate oko 1.200 evra prihoda od najma

Blic pre 9 minuta
Izgradnja balkona je važna za porez? Detaljna računica: Koliko u Nemačkoj morate da platite ako imate oko 1.200 evra prihoda…

Prihodi od zakupa od 1.200 evra mesečno podležu porezu na dohodak, ali stvarni iznos poreza zavisi od ukupnih primanja, lične poreske stope i troškova koji se mogu odbiti. Zahvaljujući ličnom odbitku i priznatim troškovima kao što su amortizacija, kamate i ulaganja u nekretninu, poreska obaveza može biti znatno manja ili u nekim slučajevima uopšte ne postojati.

Kako kažu stručnjaci, prihodi od zakupa nekretnina podležu porezu na dohodak i moraju se prijaviti poreskoj upravi. Koliko ćete poreza zaista platiti na mesečnu zakupninu od 1.200 evra zavisi od više faktora – pre svega od vaših ukupnih prihoda i lične poreske stope. Svako ko izdaje kuću ili stan dužan je ostvarene prihode uključiti u godišnju poresku prijavu. Tek na osnovu tih podataka poreska uprava može pravilno utvrditi vašu poresku obavezu. Ne postoji
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Ovaj električni automobil je san svakog vozača i jeftiniji od polovnjaka: Može da se kupi za 4.000 evra, ovo su uslovi

Ovaj električni automobil je san svakog vozača i jeftiniji od polovnjaka: Može da se kupi za 4.000 evra, ovo su uslovi

Blic pre 24 minuta
Britanija beleži najveći pad zaposlenosti zbog AI: Otpušteno 8% radnika, najviše od svih velikih ekonomija

Britanija beleži najveći pad zaposlenosti zbog AI: Otpušteno 8% radnika, najviše od svih velikih ekonomija

Telegraf pre 19 minuta
Poznat prvi polufinalista na Evropskom prvenstvu u rukometu

Poznat prvi polufinalista na Evropskom prvenstvu u rukometu

Danas pre 1 sat
Povećava se starosna granica za odlazak u penziju u zemlji u kojoj radi mnogo Srba: Penzija tek sa 70 godina

Povećava se starosna granica za odlazak u penziju u zemlji u kojoj radi mnogo Srba: Penzija tek sa 70 godina

Blic pre 2 sata
Njih ne smete otpisati: Vaterpolisti Srbije nacionalno blago kao Novak Đoković

Njih ne smete otpisati: Vaterpolisti Srbije nacionalno blago kao Novak Đoković

Danas pre 5 sati
Jedan od najvećih lanaca supermarketa u Evropi smanjuje broj zaposlenih: Stotine radnika može da ostane bez posla

Jedan od najvećih lanaca supermarketa u Evropi smanjuje broj zaposlenih: Stotine radnika može da ostane bez posla

Blic pre 4 sati
Poljski stručnjaci smatraju da su kineski pametni automobili bezbednosna pretnja

Poljski stručnjaci smatraju da su kineski pametni automobili bezbednosna pretnja

Danas pre 4 sati

Ključne reči

PorezKamatePoreska upravaNemačka

Najnovije vesti »

Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda, odbacio zahteve da se formira evropska vojska

Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda, odbacio zahteve da se formira evropska vojska

Danas pre 24 minuta
Crvena zvezda nastavila seriju pobeda, rutinski trijumf protiv Beča

Crvena zvezda nastavila seriju pobeda, rutinski trijumf protiv Beča

Danas pre 24 minuta
Izgradnja balkona je važna za porez? Detaljna računica: Koliko u Nemačkoj morate da platite ako imate oko 1.200 evra prihoda…

Izgradnja balkona je važna za porez? Detaljna računica: Koliko u Nemačkoj morate da platite ako imate oko 1.200 evra prihoda od najma

Blic pre 9 minuta
Ovaj električni automobil je san svakog vozača i jeftiniji od polovnjaka: Može da se kupi za 4.000 evra, ovo su uslovi

Ovaj električni automobil je san svakog vozača i jeftiniji od polovnjaka: Može da se kupi za 4.000 evra, ovo su uslovi

Blic pre 24 minuta
Savet roditelja: deca u zgradi tek kada bude apsolutno bezbedno

Savet roditelja: deca u zgradi tek kada bude apsolutno bezbedno

Prokuplje press pre 9 minuta