Ovo je pravo ime Bore Santane. Godinama ga gledamo u rijalitiju, a malo ko zna šta mu piše u ličnoj karti.

Blic pre 4 sati
Ovo je pravo ime Bore Santane. Godinama ga gledamo u rijalitiju, a malo ko zna šta mu piše u ličnoj karti.

Bora Santana je bio u braku sa Milicom Kemez, što je završilo razvodom koji je izazvao kontroverze.

Bora je rođen 1988. godine. Bora Santana godinama je u žiži interesovanja javnosti, a obeležio je više sezona rijaliti programa u Srbiji. Malo ko zna kako se on zapravo zove, odnosno šta mu tačno piše u ličnoj karti. On se uvek predstavlja kao Bora Santana, te su se tako mnogi pitali kako se zaista zove. Njemu u ličnoj karti piše ime Borivoj Marinković, a rođen je u Beogradu 1. avgusta 1988. godine. Bora učestvuje u "Eliti 9", a razveo se od rijaliti učesnice
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ovo je pravo ime Bore Santane, ostaćete u šoku kada čujete kako se zapravo zove! Evo šta mu piše u dokumentima

Ovo je pravo ime Bore Santane, ostaćete u šoku kada čujete kako se zapravo zove! Evo šta mu piše u dokumentima

Telegraf pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Bor

Zabava, najnovije vesti »

Ovo je pravo ime Bore Santane, ostaćete u šoku kada čujete kako se zapravo zove! Evo šta mu piše u dokumentima

Ovo je pravo ime Bore Santane, ostaćete u šoku kada čujete kako se zapravo zove! Evo šta mu piše u dokumentima

Telegraf pre 14 minuta
Šta nam donosi Mars u Vodoliji? Kako će ovaj tranzit uticati na svih 12 horoskopskih znakova

Šta nam donosi Mars u Vodoliji? Kako će ovaj tranzit uticati na svih 12 horoskopskih znakova

Kurir pre 1 sat
Da li su jaja dobar izbor za doručak? Naturopatkinja rešila večitu dilemu, otkrila i koji broj je idealan za obrok

Da li su jaja dobar izbor za doručak? Naturopatkinja rešila večitu dilemu, otkrila i koji broj je idealan za obrok

Kurir pre 29 minuta
"Pre tačno 13 godina sam ispisala istoriju" Jovana Jeremić podelila staru uspomenu: "Ušla u antologiju i osvojila nagradu"

"Pre tačno 13 godina sam ispisala istoriju" Jovana Jeremić podelila staru uspomenu: "Ušla u antologiju i osvojila nagradu"

Blic pre 1 sat
Svaki put kad se vaš pas protegne, šalje vam jasnu poruku – evo koju

Svaki put kad se vaš pas protegne, šalje vam jasnu poruku – evo koju

Blic pre 1 sat