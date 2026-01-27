Ovo je pravo ime Bore Santane. Godinama ga gledamo u rijalitiju, a malo ko zna šta mu piše u ličnoj karti.

Bora Santana je bio u braku sa Milicom Kemez, što je završilo razvodom koji je izazvao kontroverze.

Bora je rođen 1988. godine. Bora Santana godinama je u žiži interesovanja javnosti, a obeležio je više sezona rijaliti programa u Srbiji. Malo ko zna kako se on zapravo zove, odnosno šta mu tačno piše u ličnoj karti. On se uvek predstavlja kao Bora Santana, te su se tako mnogi pitali kako se zaista zove. Njemu u ličnoj karti piše ime Borivoj Marinković, a rođen je u Beogradu 1. avgusta 1988. godine. Bora učestvuje u "Eliti 9", a razveo se od rijaliti učesnice