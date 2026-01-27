Solidarnost: Studenti Pravnog fakulteta u bojkotu za Jelenu Kleut

Danas pre 29 minuta  |  FoNet
Solidarnost: Studenti Pravnog fakulteta u bojkotu za Jelenu Kleut

Studenti beogradskog Pravnog fakulteta najavili su za danas bojkot nastave, u znak podrške kolegama i nastavnicima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji traže da se na posao vrati otpuštena profesorka Jelena Kleut.

Studenti Pravnog fakulteta su u objavi na Instagramu naveli da će se zbog „zloupotreba i grubog narušavanja autonomije univerziteta, akademskog integriteta i slobode mišljenja okupiti na raskrsnici ispred fakulteta u 11:52 časova“. „Ovim činom jasno izražavamo protest zbog takvih postupaka. Pozivamo i naše profesore da nam se pridruže i podrže odbranu osnovnih vrednosti akademske zajednice. Kao budući pravnici, imamo odgovornost da stanemo na put ovakvim pojavama i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Studenti nekoliko fakulteta danas bojkotuju nastavu, skup ispred Rektorata od 18h

(BLOG) Studenti nekoliko fakulteta danas bojkotuju nastavu, skup ispred Rektorata od 18h

N1 Info pre 4 minuta
Studenti nekoliko beogradskih fakulteta u blokadi najavili bojkot nastave u znak podrške Novosađanima

Studenti nekoliko beogradskih fakulteta u blokadi najavili bojkot nastave u znak podrške Novosađanima

Nova pre 14 minuta
Studentski skup Znanje je moć danas popodne ispred zgrade Rektorata u Beogradu

Studentski skup Znanje je moć danas popodne ispred zgrade Rektorata u Beogradu

Serbian News Media pre 1 sat
Beogradski studenti na ulici: Protest podrške kolegama iz Novog Sada

Beogradski studenti na ulici: Protest podrške kolegama iz Novog Sada

Luftika pre 1 sat
Studentski skup Znanje je moć danas ispred zgrade Rektorata

Studentski skup Znanje je moć danas ispred zgrade Rektorata

Danas pre 2 sata
Studenti pozvali na skup – Znanje je moć, danas ispred zgrade Rektorata

Studenti pozvali na skup – Znanje je moć, danas ispred zgrade Rektorata

Danas pre 2 sata
Poznati novi detalji studentskog skupa „Znanje je moć“

Poznati novi detalji studentskog skupa „Znanje je moć“

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadbojkot

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti nekoliko fakulteta danas bojkotuju nastavu, skup ispred Rektorata od 18h

(BLOG) Studenti nekoliko fakulteta danas bojkotuju nastavu, skup ispred Rektorata od 18h

N1 Info pre 4 minuta
Unija sindikata: Skraćenje časova nepromišljena mera sa štetnim posledicama

Unija sindikata: Skraćenje časova nepromišljena mera sa štetnim posledicama

N1 Info pre 24 minuta
UNSPRS: Skraćenje časova problematična mera, koja može imati negativne posledice

UNSPRS: Skraćenje časova problematična mera, koja može imati negativne posledice

Beta pre 4 minuta
Evropski parlament obeležava Međunarodni dan sećanja na holokaust

Evropski parlament obeležava Međunarodni dan sećanja na holokaust

Beta pre 4 minuta
Petar Petković čestitao Savindan pravoslavnim vernicima i učenicima

Petar Petković čestitao Savindan pravoslavnim vernicima i učenicima

RTV pre 29 minuta