U Sesalačkoj pećini kod Sokobanje naučnici otkrili novu vrstu gljive, nazvali je po Betmenu

Danas pre 5 sati  |  R. Marković
U Sesalačkoj pećini kod Sokobanje naučnici otkrili novu vrstu gljive, nazvali je po Betmenu

U Sesalačkoj pećini kod Sokobanje (selo Sesalac) otkrivena je nova vrsta gljive, do sada nepoznata nauci.

Pronađena je na slepom mišu, tokom istraživanja u kome su učestvovali naučnici sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i volonteri Sokobanjskog ekološkog društva. Kako navode iz Sokobanjskog ekološkog društva, istraživanje koje je sprovedeno u julu 2024. godine je bilo prevashodno usmereno na slepe miševe, a gljiva je otkrivena nakon detaljnih laboratorijskih analiza i DNK ispitivanja, kada je i utvrđeno da se radi o posebnoj, do tada neopisanoj vrsti. “Nova
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Gljiva zvana Betmen! Srpska pećina krije svetsku senzaciju: Otkrivena nova mikrogljiva kod Sokobanje, a ime dobila zbog ovoga…

Gljiva zvana Betmen! Srpska pećina krije svetsku senzaciju: Otkrivena nova mikrogljiva kod Sokobanje, a ime dobila zbog ovoga! (foto)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SokobanjaBetmen

Regioni, najnovije vesti »

Savet roditelja: deca u zgradi tek kada bude apsolutno bezbedno

Savet roditelja: deca u zgradi tek kada bude apsolutno bezbedno

Prokuplje press pre 1 sat
Gljiva zvana Betmen! Srpska pećina krije svetsku senzaciju: Otkrivena nova mikrogljiva kod Sokobanje, a ime dobila zbog ovoga…

Gljiva zvana Betmen! Srpska pećina krije svetsku senzaciju: Otkrivena nova mikrogljiva kod Sokobanje, a ime dobila zbog ovoga! (foto)

Kurir pre 1 sat
U Sesalačkoj pećini kod Sokobanje naučnici otkrili novu vrstu gljive, nazvali je po Betmenu

U Sesalačkoj pećini kod Sokobanje naučnici otkrili novu vrstu gljive, nazvali je po Betmenu

Danas pre 5 sati
Marko Vlajković i Vladimir Ćirić ostvarili dobre rezultate na međunarodnom plivačkom mitingu u Sofiji

Marko Vlajković i Vladimir Ćirić ostvarili dobre rezultate na međunarodnom plivačkom mitingu u Sofiji

Plus online pre 1 dan
Botovi, nešto ćutimo?

Botovi, nešto ćutimo?

Prokuplje press pre 1 dan