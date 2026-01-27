U Sesalačkoj pećini kod Sokobanje naučnici otkrili novu vrstu gljive, nazvali je po Betmenu

U Sesalačkoj pećini kod Sokobanje (selo Sesalac) otkrivena je nova vrsta gljive, do sada nepoznata nauci.

Pronađena je na slepom mišu, tokom istraživanja u kome su učestvovali naučnici sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i volonteri Sokobanjskog ekološkog društva. Kako navode iz Sokobanjskog ekološkog društva, istraživanje koje je sprovedeno u julu 2024. godine je bilo prevashodno usmereno na slepe miševe, a gljiva je otkrivena nakon detaljnih laboratorijskih analiza i DNK ispitivanja, kada je i utvrđeno da se radi o posebnoj, do tada neopisanoj vrsti. “Nova