UŽIVO Studenti u blokadi organizuju skup „Znanje je moć" u 18 časova ispred Rektorata

Danas pre 36 minuta  |  D. D.
UŽIVO Studenti u blokadi organizuju skup „Znanje je moć" u 18 časova ispred Rektorata

Studenti u blokadi beogradskih visokoškolskih ustanova organizuju danas, 27. januara na Svetog Savu protest pod nazivom „Znanje je moć“.

Kako su najavili, najpre će se oko 17. 10 časova okupiti ispred Pravnog fakulteta a zatim će se kolona uputiti ka zgradi Rektorata na Studentskom trgu, gde je u 18 časova zakazan početak skupa. „Vreme je da vratimo veru u obrazovanje i stručnost i da ih ponovo postavimo kao temelj našeg društva. Bez znanja nema slobode, bez prava nema države, a bez odgovornosti nema zajednice“, poručili su studenti na Instagramu. Prema njihovim rečima, država treba da počiva na
