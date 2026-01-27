Prosvetari ne pristaju i upozoravaju na posledice: Skraćeni časovi bez manjeg gradiva vode ka površnom znanju
Dnevnik pre 51 minuta
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštila je da se protivi najavljenom skraćivanju trajanja nastavnog časa, ocenjujući da je reč o stručno neutemeljenoj i pravno spornoj meri koja se uvodi bez izmene nastavnih planova i analiza mogućih posledica po kvalitet obrazovanja.
Podsećamo da se, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, nastava mora organizovati u skladu sa utvrđenim nastavnim planovima i programima, uz poštovanje pedagoških standarda i obrazovnih ishoda. Skraćivanje nastavnog časa bez prethodne izmene planova i programa, bez jasno definisanih ciljeva i bez analize posledica, predstavlja direktno narušavanje logike sistema i dovodi u pitanje ostvarivanje propisanih ishoda učenja. Posebno ističemo da