Prosvetari ne pristaju i upozoravaju na posledice: Skraćeni časovi bez manjeg gradiva vode ka površnom znanju

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštila je da se protivi najavljenom skraćivanju trajanja nastavnog časa, ocenjujući da je reč o stručno neutemeljenoj i pravno spornoj meri koja se uvodi bez izmene nastavnih planova i analiza mogućih posledica po kvalitet obrazovanja.

Podsećamo da se, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, nastava mora organizovati u skladu sa utvrđenim nastavnim planovima i programima, uz poštovanje pedagoških standarda i obrazovnih ishoda. Skraćivanje nastavnog časa bez prethodne izmene planova i programa, bez jasno definisanih ciljeva i bez analize posledica, predstavlja direktno narušavanje logike sistema i dovodi u pitanje ostvarivanje propisanih ishoda učenja. Posebno ističemo da