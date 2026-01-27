„Znanje je moć“ – održan protest u Beogradu, najavljen sledeći

„Znanje je moć“ – održan protest u Beogradu, najavljen sledeći

Večeras je u Beogradu održan protest na koji su pozvali studenti u blokadi. Od Rektorata do zatvorenog Hrama Svetog Save, za odbranu obrazovanja. Najavljen i novi protest.

Na protest „Znanje je moć“ pozvali su studenti u blokadi. Ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu okupilo se nekoliko hiljada građana i građanki, kao i studenata. Poruke ispred Rektorata bile su oštre. Govorili su studentkinje, otpušteni nastavnici, rektor beogradskog Univerziteta Vladan Đokić. Da je obrazovanje jedini spas društva, ali i da je vlast, kako su rekli, udarila na dve najvažnije kategorije društva – mlade i obrazovane, neke su od poruka govora ispred
